Siemens Türkiye Opera Yarışması katılımcılarını bekliyor

1998 yılından bu yana düzenlenen “Siemens Türkiye Opera Yarışması” başlıyor. Hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada tanınma fırsatı sunan yarışma, yetenekli genç sanatçılara büyük ödüller ve sahne deneyimi kazandırıyor. Türkiye’nin dört bir yanından yetenekli opera sanatçılarına sahneye çıkma imkânı tanıyan yarışma, başarılı isimleri keşfetmeyi ve opera sanatının geleceğine katkı sağlamayı hedefliyor. Yarışmaya katılmak isteyen sanatçılar 8 Ekim - 8 Kasım tarihleri arasında www.operayarismasi.com adresi üzerinden başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Kariyer fırsatı

Yarışmada dereceye giren genç opera sanatçılarını bu yıl da dünyanın önemli müzik okullarında, kariyer hayatlarında önemli bir yer tutacak fırsatlar bekliyor. Yarışmada ön elemeler online olarak 11-20 Kasım, provalar 25 Kasım, yarı final 26 Kasım, final 27 Kasım ve gala ve performanslar ise 28 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Yarışmaya, tüm ses kategorilerinden (soprano, mezzosoprano, tenor, bariton, bas) katılacak olan opera sanatçılarının 18-30 yaş aralığında ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.

Opera sanatının duayenleri

Başvuruların sona ermesinin ardından başlayacak değerlendirme; Siemens Arts Program Sanat Direktörü ve Siemens Türkiye Opera Yarışması Jüri Başkanı Stephan Frucht, 1998 Siemens Türkiye Opera Yarışması birincisi Burak Bilgili, 2007 Siemens Türkiye Opera Yarışması birincisi ve Opera sanatçısı Caner Akgün, Komische Opera Berlin’den Eva Pons Andante ve Klasik Müzik Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Serhan Bali tarafından yapılacak.