Etiler Akmerkez’deki “No 54 Kebap & Steak” şık bir restoran ve fiyatları benzerlerine göre makul; ulaşılabilir lüks kavramının karşılığı bir mekân. Yeme-içme sektöründe 23 yılı geride bırakan, Happy Moon’s Grup’un en yeni markası… Kurucusu Hüseyin Aymutlu’nun soyadından yola çıkarak hizmet vermeye başlayan Happy Moon’s Grup çatısının altında, Happy Moon’s, İkon ve Bob’s yer alıyor. İkon İtalyan ağırlıklı, Bob’s ise fast food severler için.

Adını Akmerkez’deki kapı numarasından alan No 54’ün Restoran Müdürü İlker Otay, Şef Bayram Öztürk…

Sekiz ay önce açılan restoran, yeni menüsünde, yöresinden ve mevsiminde temin edilen birbirinden leziz et ve baharatlarla lezzet deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Sloganları “Mevsiminde Lokal Lezzetler.”

Dana etlerinin Bandırma’nın iyi çiftliklerinden karkas olarak seçilip dinlendirildikten sonra işlendiği No. 54 Kebap & Steak’te kebapların tamamı kıvırcık kuzu eti kullanılarak hazırlanıyor. İmza lezzetleri arasında Şaşlık Burger, Kuzu Kafes ve Dana Asado gibi yemekler bulunan restoranın yeni menüsünde Adana Kebap, Basma Kebap, Dana Lokum, Kuzu Şiş ve Katmer gibi lezzetler de yer alıyor.

Kazdağları’ndan et, Antep’ten kaymak

Kazdağları’nda özgürce gezen kuzulardan elde edilen etlerin Gaziantep’in yaprak pul biberiyle buluştuğu, Antep fıstığıyla en özel sütlerden elde edilen manda kaymağının ve daha pek çok lezzetin tadılabileceği yeni menüde benim en sevdiklerim şöyle:

Tekmil Fava, Lahmacun, masanın yıldızı Dana Lokum, Çıtır Kabak Tatlısı…