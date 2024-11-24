Sofralar Sergisi Sanat ve Yaratıcılığı Kutlayalım projesinde ana tema Kış ve Sanat

“Sofralar Sergisi Sanat ve Yaratıcılığı Kutlayalım” projesi üçüncü edisyonu ile etkinlik tasarımcıları, planlayıcıları ve yaratıcılık dünyasından isimleri bir araya getirerek İstanbul’a yeni bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. 4-6 Aralık tarihlerinde Rixos Tersane İstanbul’da gerçekleştirilecek olan sergi, “Art of Winter” temasıyla kışın atmosferini sofralara taşıyacak. 5 Aralık'ta ise bir Yaratıcılık Konferansı düzenlenecek. Etkinlik, KM Events tarafından gerçekleştirilecek. Sergi boyunca düzenlenecek atölye çalışmaları, konferans ve özel etkinliklerle katılımcılar, global sektörün güncel trendlerini yakından takip etme fırsatı bulacak.

Sanat ve sofralar buluşuyor

Bu yıl sergide, Amerikan Vogue Dergisi’nin en iyi düğün planlayıcıları listesinden Sarah Haywood, Hint düğünleri ile bilinen Vandana Mohan, Avrupa’dı etkinlik planlama sahnesinde öncü bir isim Alejandra Poupel ve Filipin etkinlik sektörünün saygın isimlerinden Teddy Manuel gibi etkinlik planlayıcıları ve tasarımcıları yer alacak. Ayrıca, ödüllü İngiliz çiçek tasarımcısı, geleneksel teknikleri modern estetikle birleştiren Paula Rooney, Meksikalı düğün planlamacısı Guadalupe Alvarez, New York merkezli lüks etkinliklerin önde gelen tasarım ve planlamacılarından Jen Gould, uluslararası alanda çiçek tasarımları ile tanınan etkinlik ve çiçek tasarımcısı Amie Bone ve Suudi Arabistan’daki düğün ve çiçek tasarım endüstrisinin önde gelen isimlerinden biri olan Abdulaziz Alnoman da sergide tasarımları ile bulunacak.

Farklı perspektifler bir arada

Sergi kapsamında düzenlenecek “Yaratıcılık Konferansı”nda, yaratıcılığın etkinlik sektöründeki önemi, yeni trendler ve ilham verici hikâyeler üzerine konuşmalar yapılacak. "Lükste Yaratıcılık ve Sanat", "Küresel Etkinlik Sektöründe Yaratıcı Etki Yaratmanın Anahtarları", "Dünyanın Farklı Bölgelerinde Yaratıcılık ve Tasarım" gibi konularda uzmanlar tarafından paneller düzenlenecek. Katılımcılar, "Yaratıcı Bir Marka Dünya Çapında Nasıl Büyütülebilir?", "Bir Etkinlik Destinasyonu Olarak Türkiye’nin Önemi" gibi konularda bilgi sahibi olarak kendi yaratıcılıklarını keşfetme fırsatı bulacaklar. “Türkiye’de Yaratıcı Gastronomi”, “Mutfak Sanatı: Gastronominin Sihriyle Etkinlikleri Unutulmaz Bir Deneyime Nasıl Dönüştürebilirsiniz?”, gibi konular ise gastronomi ve etkinlik ilişkisini inceleyecek. “MICE ve Lüks Endüstrisinde Sürdürülebilirliğin Geleceği”, “Etkinlik Endüstrisinde Çiçek Tasarım Sanatı”, “Dijital Pazarlamada Küresel Olarak Yaratıcı Olmak” ve “Etkinlik Endüstrisinde Yenilikçi Eğlence Stratejileri” gibi konular ise sektör profesyonellerine yeni perspektifler sunacak.