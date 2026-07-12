Sofraların kurduğu dostluk Venedik Sarayı'nda buluştu

İstanbul bazen insana küçük sürprizler hazırlıyor. Şehrin en hareketli semtlerinden birinde yürürken, ağır bir demir kapının ardından bambaşka bir dünyaya geçebiliyorsunuz. Venedik Sarayı işte böyle bir yer.

Kapısından içeri adım attığınız anda Beyoğlu'nun uğultusu geride kalıyor. Yerini kuş seslerine, servi ve manolya ağaçlarının gölgesine, taş döşeli avluların dinginliğine bırakıyor. Yüksek tavanlı salonlar, mermer merdivenler, yılların izini taşıyan duvarlar ve özenle korunmuş bahçesi, ziyaretçisini yalnızca başka bir mekâna değil, başka bir zamana da götürüyor.

Burası sıradan bir diplomatik rezidans değil. Yaklaşık beş yüz yıldır İstanbul ile Venedik arasındaki ilişkilerin hafızasını taşıyan bir yapı. Osmanlı döneminde Venedik Cumhuriyeti'nin İstanbul'daki temsilcileri, yani "Bailo" adı verilen büyükelçileri burada yaşamış, Doğu Akdeniz ticaretinin en önemli görüşmelerinden bazıları bu salonlarda yapılmış. Baharat yollarından ipeğe, cam ustalarından deniz ticaretine kadar iki dünyanın birbirini tanıdığı pek çok hikâyenin izleri hâlâ bu binanın taşlarında yaşıyor.

Bugün ise İtalya'nın İstanbul'daki diplomatik yaşamının en önemli mekânlarından biri olmayı sürdürüyor. Belki de bu nedenle gastronomi üzerine düzenlenen bir buluşmaya İstanbul'da bundan daha anlamlı bir ev sahibi bulunamazdı. Çünkü yemek de tarih gibi yolculuk ediyor. Tarifler sınır tanımıyor. O akşam Venedik Sarayı'nda hissedilen tam da buydu.

Aynı sofrada başlayan dostluklar

Son yıllarda uluslararası ilişkiler literatüründe sıkça kullanılan bir kavram var: "Gıda diplomasisi."

Eskiden ülkeler kendilerini büyük ölçüde siyaset, ekonomi ya da askerî güç üzerinden tanıtırdı. Bugün bunların yanına kültür, sanat, spor ve gastronomi de eklendi. Hatta çoğu zaman insanların bir ülke hakkındaki ilk izlenimi, müzesinden ya da tarih kitabından önce mutfağıyla oluşuyor.

İtalya bunu belki de dünyada en iyi kullanan ülkelerin başında geliyor. Pizza ya da makarna yalnızca sevilen yemekler değil; İtalya'nın kültürel kimliğinin, üretim anlayışının ve yaşam felsefesinin dünyaya açılan pencereleri.

UNESCO'nun 2025 yılının sonunda İtalyan yemek pişirme kültürünü Somut Olmayan Kültürel Miras Temsilî Listesi'ne kabul etmesi, bunun yalnızca mutfakla ilgili olmadığını bütün dünyaya gösterdi. Koruma altına alınan şey makarna ya da pizza değildi; sofranın etrafında kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi, mevsime duyulan saygı, yerel üreticiyle kurulan bağ ve birlikte yemek yemenin bir yaşam kültürü olarak yaşatılmasıydı.

İtalya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Giuseppe Manzo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen gecede, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği (CCIIST), gastronomi kalite programı Marchio Ospitalità Italiana sertifikalarını Türkiye'deki beş seçkin İtalyan restoranına takdim etti.

İlk bakışta bu bir ödül töreniydi. Oysa biraz dikkatle bakıldığında, verilen sertifikaların çok daha büyük bir anlam taşıdığı görülüyordu. Çünkü burada ödüllendirilen yalnızca iyi yemek yapan restoranlar değildi. Özgünlüğünü koruyan bir mutfak kültürüydü. Üreticiye duyulan saygıydı. Coğrafyanın hikâyesiydi. Ve sofranın etrafında kurulan dostluktu.

Akdeniz'in iki yakası aynı sofrada

Türk mutfağı ile İtalyan mutfağı ilk bakışta birbirinden çok farklı gibi görünür. Biri Anadolu'nun, diğeri Akdeniz'in batısının temsilcisi olarak düşünülür. Oysa biraz yakından bakıldığında aralarında şaşırtıcı bir akrabalık olduğu görülür.

İki mutfağın da temelinde gösterişli tekniklerden önce iyi ürün vardır. Bunlar hem Anadolu'nun hem de İtalya'nın ortak mutfak hafızasının vazgeçilmez parçalarıdır. Şeflerin mahareti elbette önemlidir ama iyi malzemenin yerini hiçbir ustalık dolduramaz. Belki de bu yüzden en çok saygı duyulan kişiler yalnızca aşçılar değil, iyi buğday yetiştiren çiftçiler, kaliteli zeytin üreten üreticiler, doğru peyniri yapan mandıracılar da olmalıdır.

İtalya'da ravioli hazırlanıyor, bizde mantı… Orada focaccia pişiyor, burada pide… Onlarda risotto, bizde iyi yapılmış bir pirinç pilavı… Ama hepsinin ortak noktası aynı. Malzemeye gösterilen saygı.

İyi yemek çoğu zaman karmaşık tariflerden değil, doğru üründen doğuyor. Bu nedenle İtalya'nın gastronomide ulaştığı başarı yalnızca restoranlarının çokluğundan kaynaklanmıyor. Arkasında yüzlerce yıllık bir üretim kültürü, sıkı kalite denetimleri, coğrafi işaret sistemleri ve yerel üreticiyi koruyan güçlü bir anlayış bulunuyor.

İşte Marchio Ospitalità Italiana programı da bu anlayışın bir uzantısı.

Bugün dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren İtalyan restoranları yalnızca makarna ya da pizza satmıyor. İtalya'nın yaşam kültürünü, misafirperverliğini ve üretim anlayışını temsil ediyor. Sertifikasyon sistemi de bu temsilin gerçekten hakkıyla yapılıp yapılmadığını denetliyor. Kullanılan ürünlerden reçetelerin özgünlüğüne, içecek seçkisinden servis anlayışına kadar uzanan ayrıntılı değerlendirme, aslında bir ülkenin kendi mutfak mirasına gösterdiği saygının da göstergesi.

Türkiye'nin de son yıllarda coğrafi işaretli ürünler konusunda attığı adımlar düşünüldüğünde, iki ülkenin birbirinden öğreneceği çok şey olduğu açık. Gaziantep baklavasından Ezine peynirine, Milas zeytinyağından Taşköprü sarımsağına kadar sahip olduğumuz zenginlik, doğru anlatıldığında gastronominin en güçlü kültürel elçilerinden biri olabilir.

Bir fikrin adı: Gıda Diplomasisi

Akşamın dikkat çekici konuşmalarından biri, Stefano Kaslowski'nin üzerinde önemle durduğu Food Diplomacy Initiative, yani Gıda Diplomasisi Girişimiydi. İlk bakışta akademik bir kavram gibi görünse de aslında günlük hayatın içinden doğan son derece yalın bir düşünceyi anlatıyor. İnsanlar birbirlerini önce sofrada tanıyor. Birlikte yemek yiyen toplumlar, birbirlerinin hikâyelerini de dinlemeye başlıyor. Ticaret çoğu zaman güven üzerine kuruluyor. Güven ise çoğu zaman aynı sofrada oluşuyor.

Kaslowski, gıdanın yalnızca tarım ya da restoranlardan ibaret olmadığını; üreticiden lojistiğe, turizmden teknolojiye kadar uzanan büyük bir ekonomik ekosistemin merkezinde yer aldığını anlatırken, aslında geleceğin diplomasisinin yönünü de tarif ediyordu. Bu düşünce bana hiç yabancı gelmedi. Yıllardır Anadolu'nun farklı şehirlerinde gastronomi festivallerini izlerken de aynı duyguyu yaşıyorum. Kastamonu'da siyez buğdayını anlatan üreticiyle konuşurken de… Kars'ta gravyerin peşine düşerken de… Gaziantep'te baklavanın katlarını sayarken de… Çorum'da ateş başında yöresel yemekleri izlerken de… Aslında anlatılan yalnızca yemek olmuyor. Bir kentin hafızası anlatılıyor. İnsanların yaşama biçimi anlatılıyor. Kültür anlatılıyor.

İtalya'nın bunu yıllar önce fark etmiş olması bugün ulaştığı gastronomi gücünü de açıklıyor.

Aynı masada buluşan fikirler

Gecenin yalnızca ödül töreninden ibaret olmaması önemliydi. Accademia Italiana della Cucina İstanbul Başkanı Dilek Bil moderatörlüğünde düzenlenen panelde; Emekli Büyükelçi Mithat Rende, Ferrero Türkiye Çikolata Genel Müdürü ve TIPA Bölge Direktörü Azmi Gümüşlüoğlu ile Eataly İstanbul Direktörü Claudio Chinali konuşmacı olarak yer alarak gastronomiyi yalnızca mutfak ekseninde değil; ekonomi, turizm, marka değeri ve uluslararası ilişkiler perspektifinden değerlendirdiler.

Bir ülkenin mutfağı yalnızca restoranlarının başarısıyla büyümüyor. Onu besleyen tarımıyla… Üreticisiyle… Kooperatifleriyle… Coğrafi işaret sistemiyle… Şefleriyle… Turizmiyle… İhracatıyla… Kısacası bütün ekosistemiyle büyüyor. İtalya bugün gastronomi alanındaki gücünü yalnızca iyi aşçılara değil, yüzyıllardır koruduğu bu bütüncül bakış açısına borçlu.

Panel boyunca dikkatimi çeken noktalardan biri de gastronominin artık uluslararası rekabetin önemli başlıklarından biri olarak görülmesiydi. Eskiden ülkeler sanayileriyle ya da teknolojileriyle öne çıkmaya çalışırdı. Bugün bunların yanına gastronomi de eklendi. Çünkü insanlar artık gittikleri ülkeleri yalnızca gezmek istemiyor. Tatmak istiyor. Anlamak istiyor. O kültürü sofrada deneyimlemek istiyor.

İstanbul'un İtalyan mutfağına duyduğu sevgi

Bu yıl Marchio Ospitalità Italiana’ya layık görülen beş restoran, aslında İstanbul'un İtalyan mutfağıyla kurduğu uzun ilişkinin de bir özeti gibiydi. Kimi otuz yılı aşan geçmişiyle klasikleşmiş bir adres, kimi genç şeflerin çağdaş yorumuyla öne çıkan yeni kuşağın temsilcisi... Corvino, Da Mario, Il Cortile, Nello's ve Osteria Salvatore, farklı anlayışlarıyla aynı ortak paydada buluşuyordu: İtalyan mutfağının özgünlüğünü korumak.

Aynı sofranın etrafında

Resmî bölüm sona erdiğinde Venedik Sarayı'nın bahçesi bu kez bambaşka bir atmosfere büründü. Gün boyu ciddiyetle yürüyen programın yerini, İtalyan mutfağının en doğal dili aldı. Sertifika almaya hak kazanan restoranların şefleri, bu kez konuşmalarını tabaklarıyla yapıyordu. El yapımı makarnalar, peynirler, zeytinyağı, taptaze malzemeler ve özenle hazırlanan küçük lezzetler, bahçeye yayılan sohbetlerin sessiz eşlikçisiydi. Diplomasi dünyasının temsilcileri, iş insanları, şefler, gastronomi yazarları ve davetliler standların etrafında buluşuyor, yeni tanışmalar eski dostluklara dönüşüyordu.

Giuseppe Manzo konuşmasında, iyi bir İtalyan restoranına girildiğinde aslında İtalya'ya adım atılmış gibi hissedildiğini söylemişti. Haklıydı. Bir tabak makarna yalnızca un, su ve yumurtadan ibaret değildir. İçinde bir ülkenin toprağı, iklimi, üreticisi, ailesi, çocukluğu ve gelenekleri vardır. Aynı şey Anadolu için de geçerlidir. Bir tabak mantının, bir zeytinyağlı enginarın, bir Antep baklavasının ya da bir Ege otunun taşıdığı hafıza da bundan farklı değildir. Belki bu yüzden gastronomi, kültürler arasında kurulan en samimi köprülerden biri olmaya devam ediyor.

Çünkü yemek, insanları birbirine benzetiyor. Masaya oturduğunuzda milliyetiniz, diliniz ya da inancınızdan önce damak tadınız konuşmaya başlıyor. İyi hazırlanmış bir yemek, çoğu zaman uzun konuşmalardan daha hızlı güven oluşturuyor.

Venedik Sarayı'nın ağır kapısından yeniden Beyoğlu'nun kalabalığına çıktığımda, birkaç dakika önce içinde bulunduğum sessizlik geride kalmıştı. Tramvayın sesi, caddenin telaşı, insanların aceleci adımları yeniden İstanbul'u hatırlatıyordu.

Az önce aynı bahçede farklı dilleri konuşan insanların aynı sofrada ne kadar kolay ortaklaştıklarını düşünüyordum. Belki de dünyayı değiştiren büyük fikirler her zaman büyük salonlarda doğmuyor. Bazen küçük bir masada paylaşılan ekmeğin yanında filizleniyor.

Aklımda kalansa yüzyıllardır değişmeyen o sade gerçekti:

Dostluklar çoğu zaman tokalaşmayla değil, aynı sofrada paylaşılan ilk lokmayla başlıyor.