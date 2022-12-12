Sompo Sigorta’nın yeni binasında dijital sanat eseri: Moment

Yeni Medya sanatçısı ve besteci Mehmet Ünal tarafından Sompo Sigorta için tasarlanan dijital sanat eseri Moment sanatseverlerle buluştu. Sompo Sigorta’nın Beykoz’da yer alan yeni genel müdürlük binasında gerçekleşen etkinlikte interaktif enstalasyona, Mehmet Ünal Ensemble’ın Red Dot Design 2022 ödüllü “Meta-enstrüman” isimli canlı performansı ve Yeni Medya ve Görsel sanatçısı Ahmet Said Kaplan eşlik etti. LacivertART organizasyonunda ortak yaratıcı yönetmenliğini Ahmet Said Kaplan’ın yaptığı, yapımcılığını ve yaratıcı kodlamasını TİLDE Studio ve DECOL’ ün üstlendiği Moment, Sompo Sigorta’nın yeni binasında kalıcı olarak yer alarak sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Anlık tepkiler veriyor

Biyolojik yaşamdan ilham alan Moment, canlıların yaptığı gibi bilgileri alıp sürekli işleyen, hiç tekrar etmeyen, yenilenen ve sürekli evrim geçiren benzersiz interaktif bir deneyim sunuyor. Ekranın önünde yer alan sensörlerle gerçek zamanlı kamera görüntüsünü simülasyona dâhil eden Moment; ortamın renklerine bürünüyor, beden formlarına göre şekilleniyor, güneşin durumuna göre şekil değiştiriyor, tüm canlılar gibi zamanı takip ederek farklı görsel ve işitsel tepkiler yaratıyor. Gerçek zamanlı yansımalar yaratan eser, aynı teknikle mekânın ışığını da alarak, o anın ışık kırılımlarını aktarıyor.

Farklı interaktif katmanlar sayesinde dış dünya ile anlık bağlantı kuran Moment tüm bu analog verilerin yanında internetin veri kaynaklarını da kullanıyor. Doğal olan ile insan yapımı metaların ortak bağlılığı anlamına gelen IoT ART (Sanatların İnterneti) örneği olan enstalasyon, Türkiye’de bir ilke imza atarak günümüzün en önemli blok zinciri “Ethereum Blockchain” verisini kullanıyor. İzleyiciler eserin interaktif katmanlarını, yanında yer alan QR kod sayesinde kolaylıkla deneyimleyebiliyor.

Sompo Sigorta’nın Genel Müdürlük binasında yer alan Moment adlı dijital sanat eserini hafta içi her gün 08.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edebilir, sanatın teknolojiyle buluşmasına tanıklık edebilirsiniz.