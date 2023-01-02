Soprano Sarah Pagin’den CSO Ada Ankara’ya özel prömiyer

Soprano Sarah Pagin, renklerden ilham alarak oluşturduğu sıra dışı bir programla 4 Ocak 2023’te CSO Ada Ankara’da müzikseverlerle buluşacak. Operetten müzikale, kabareden çağdaş müziğe, Fransız ezgilerinden elektro-pop'a uzanan geniş repertuvarı ile ünlü olan Sarah Pagin, CSO Ada Ankara’ya özel hazırladığı programda farklı türleri bir araya getirerek müzikseverlere rengarenk bir deneyim yaşatacak. Sarah Pagin, Fransız besteci Claude Debussy’nin eseri ‘Yeşil’den adlığı ilhamla; hazırladığı bir prömiyer ile sanatseverle buluşacak.

Sanatçı konserde Debussy, Offenbach, Brahms, Haendel ve Fauré’nin eserlerinin yanı sıra Amy Winehouse, Cindy Lauper, Billy Holiday, Elton John gibi isimlerin eserlerini seslendirecek. Konserin finali Türkiye ile özdeşlemiş “turkuaz mavi” rengi temsilen Sezen Aksu’nun “Firuze”si ile olacak.