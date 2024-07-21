Sucuk & Bratwurst’un ‘Sand Carstle’ isimli eseri MOMO Bodrum’da

Mercedes-Benz ve Pilevneli Gallery işbirliğiyle sergilenen "Sand Carstle" isimli eser, hareketli ve sabit üç boyutlu ve dijital eserleriyle tanınan Sucuk & Bratwurst imzasını taşıyor.

Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli, “Pilevneli Gallery iş birliğiyle hayata geçirilen bu eser, Mercedes-Benz’in sanata ve sanatçıya olan desteğini ve sanat dünyasına taşıdığı yenilikçi yaklaşımını bir kez daha gözler önüne seriyor. Sanatçılarımız, eserin eğlenceli ve çocuksu ruhunu markanın sofistike yönüyle başarılı bir şekilde dengeledi. Sürdürülebilirlik odaklı üretim süreci ise Mercedes-Benz’in doğaya olan saygısını ve sorumluluğunu yansıtıyor. Bu eserin, ziyaretçilerin içlerindeki çocuğu uyandırarak yüzlerine bir tebessüm yerleştireceğine inanıyorum” diyor.

Üretim süreci iki ay süren ve yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olan Sand Carstle, yaz sezonu boyunca MOMO Bodrum’da ziyaret edilebilecek.