Sunset Grill & Bar’da İstanbul âşığı bir şef

İstanbul’un en güzel semtlerinden biri olan Ulus’ta hem Türkiye’den hem de farklı ülkelerden konuklarını ağırlayan Sunset Grill & Bar 30. yılını kutluyor. 2023 Michelin Servis Ödülü’ne layık görülen Sunset Grill&Bar, şehrin “fine dining” geleneğinin en seçkin temsilcilerinden biri…

Mekânın kurucusu Barış Tansever, “İstanbul’un en özel mekanlarından biri olarak, 30 yıldır şehrin sosyal ve gastronomik hayatına katkıda bulunmak bizim için büyük bir onur. Sunset olarak yıllardır lezzetin ve zarafetin buluşma noktası olduk. 100 yıllık Cumhuriyetimizin 30 yılında var olmak ve hep zirvede yer almak, tarif edilemez bir duygu. Gurur duyuyorum” diyor.

Sunset’in mutfağı 2024 başı itibari ile Michelin yıldızlı restoranların parlayan mutfağından, dünya metropollerinin zirvedeki restoranlarına uzanan bir yolculuk sonrası Executive Şef Marios Tsouris’e emanet. 1999 yılında, Türkiye’de ilk kez Sushi Bar konseptini misafirlerine sunan Sunset Grill&Bar’ın menüsünü bugün Sushi’nin yanı sıra Akdeniz, Türk ve Japon mutfakları oluşturuyor.

Geçtiğimiz günlerde bir öğlen yemeğinde Şef Marios Tsouris’in özel tadım menüsünü deneyimleme fırsatı bulduk. Yemekte bize Genel Müdür Kimya Çulha, İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Ebru Tansever ile Barış ve Alize Tansever’in kızları Maya Tansever eşlik ettiler.

Executive Şef Marios Tsouris

Tadım menüsü

Tadım menüsünde dana carpaccio, trüf mayonezi ve tütsülenmiş ekmekle birleşerek sofistike bir giriş sağladı. Ardından miso sos ve taze trüfle zenginleştirilmiş somon tataki geldi. Avokado, havyar ve Hindistan cevizi sütü ile bezenmiş kral yengeç tartar, porcini trüf mantarı ve beurre blanc sabayon eşliğinde deniz tarağı ana yemek öncesi diğer lezzetlerdi.

Kuşkonmazlı risotto ile wagyu kontrfile ile guacamole ve siyah trüf mantarı eşliğinde sunulan Şili levreği, mükemmel bir uyum sağlarken ponzu tüm lezzetleri bir araya getiriyordu.

Tadım menüsünde tatlı olarak Antep fıstıklı dondurma, zeytinyağı ve tuzlu Antep fıstığı tozu ile servis edildi.

Executive Şef Marios Tsouris, 2001 yılında, Paris ve Atina'daki Nobu'da suşi ustası olarak yeteneklerini sergiledi. Üç yıldızlı Lasarte'deki macerası ile aşçılık kariyerindeki ustalığını pekiştirdi ve Hong Kong'daki Gaia Restoran'da baş şef olarak çalıştı. Mykonos Solymar'da geçirdiği Executive Chef günleri, onun ismini gastronomi dünyasında duyurdu. COYA'nın kuruluşunda oynadığı rol ile Doha, Dubai, Londra ve Paris gibi dünya şehirlerinde gastronomi köprüleri kurdu. Paris ve Cannes'daki Kalamata'nın açılışlarında danışman olarak Yunan mutfağının bayrağını taşıdı. Şimdi ise aşkla bağlandığı İstanbul’da…

Sunset’e kardeş geliyor!

Son olarak o gün öğrendiğim güzel bir haberi veriyim: Sunset’e bir kardeş geliyor:

Boğaz kıyısındaki deniz ürünleri restoranının adı Sunset Mare olacakmış.