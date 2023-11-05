Vegan olmayı düşünmüyorum, ama veganlığın bir hayat şekli; hepsinden önemlisi bir yaşam felsefesi olması çok ilgimi çekiyor. Yani vegan deyince söz konusu olan bir beslenme ya da diyet seçeneği değil bence. Çevremdeki ünlü şeflerin bazıları “mesleği bıraktığımda veganlık tercihim olacak” diyorlar bana. Veganlar dünyaya, sürdürülebilirliğe öyle özen gösteriyorlar ki örneğin bir soda şişesinin üzerindeki etiketin yapıştırılmasında aksi mümkünken hayvansal ürünler varsa veya bir yemek tabağı üretilirken hayvan kemiklerinden yararlanılmışsa ya da vegan süt yapımında da kullanılan kaju gibi kimi ürünler ülkemize binlerce kilometre uzaktan döviz karşılığı, fosil yakıtla çalışan gemilerle getiriliyorsa onları kullanmıyorlar. Bunlar veganlığın yaşam felsefesi ile ilgili birkaç ipucu.

Biraz da veganlığın beslenme biçiminden söz edelim. Hayvandan elde edilen ya da üretiminde bir hayvan sömürüsü olan hiçbir gıdayı yemiyor, kullanmıyor veganlar. Yine örneklendirirsek kırmızı ve beyaz et, yumurta, süt, yoğurt, peynir ve bal bunlar arasında. Neler yenebiliyor? Meyve çeşitleri, sebzeler, yenebilir bitkiler, bakliyat çeşitleri, tahıllar, mantarlar, kuruyemişler ve tüm bunlardan elde edilen binlerce çeşit yemek…

Türkiye’de de bitki bazlı beslenme şekillerine olan ilgi artıyor. V-Label’ın 2022 araştırmasına göre Türkiye’de tüketicilerin yüzde 28’i fleksitaryen, yüzde 20’si vejetaryen, yüzde 3’ü vegan beslendiğini ifade ediyor. 33 yıldır tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik odağında gerçekleştiren Metro Türkiye, raflarında yüzlerce bitki bazlı ürün sunarken, en yakın iş ortağı olduğu yeme içme sektöründe de bu konuda farkındalığı artırmak amacıyla 1 Kasım Dünya Vegan Günü’nde “Sürdürülebilir Sofralarda Herkese Yer Var” diyerek gastronomi ekosistemi ile bir araya geldi.

Sinem Türüng

“Sofrada Herkese Yer Var” konulu açılış konuşması ile Metro Türkiye’nin sürdürülebilirliğe ve alternatif beslenme şekillerine olan yaklaşımını paylaşan Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, “Vegan yaşamın bir beslenme yaklaşımından öte bir hayat felsefesi olması gibi; Metro Türkiye olarak bizim için de sürdürülebilirlik; kültürümüzde, odağımızda, DNA’mızda yer alan en önemli özellik. Sürdürülebilirlik vizyonumuzun en önemli başlıklarından biri de bitki bazlı beslenmeye yönelik çalışmalarımız. Biz Metro Türkiye olarak tüm beslenme şekillerine saygı duyuyor, sofrada herkese yönelik tabakların olması gerektiğine inanıyoruz. Sofralamızda herkese yer var diyoruz” dedi.

Uzun yıllardır raflarında bitki bazlı çözümler sunmanın yanı sıra bitki bazlı-vegan beslenme ve yaşam tarzına dair bilgileri, reçeteleri ve doğru bilinen yanlışları bir araya getiren çalışmalar yaptıklarını ve sektörün dönüşümü için aksiyon aldıklarını belirten Türüng şöyle devam etti:

“Metro Türkiye olarak yeme içme sektörünün önde gelen iş ortaklarından biriyiz ve üstlendiğimiz bu sorumlulukla işletmelerin bu dönüşümde ihtiyaç duyabilecekleri her konuda onlara yol göstermek istiyoruz. Çünkü; bitki bazlı ürünlere menülerde yer vermek bugün artık bir tercih değil, bir gereklilik. Bugün sadece vegan ve bitki bazlı tabaklar sunan restoranların sayısı belli ölçüde artıyor ama talebi karşılama noktasında yeterli olmuyor. Aslında sofrada kapsayıcı olabilmek adına tüm restoranlarda bu bitki bazlı tabakların zenginleşmesinin gerekliliğini ve özellikle ana yemek seçenekleri arasında da yer alması gerektiğini vurgulamak istiyoruz.”

Bitki bazlı tabaklar yaratmanın ve menülerde yer vermenin zorlayıcı algılanmasına karşın Türk mutfağına atıfta bulunan Türüng, “Reçete aramak için çok da uzaklara gitmeye gerek yok, çünkü Türk mutfağının aslında kendisi de bitki bazlı beslenme açısından oldukça kapsayıcı. Akdeniz, Ege mutfağında zeytinyağlılarımız, Anadolu’da bakliyat temelli yemeklerimiz. Hatta Türk mutfağının en klasikleşmiş yemeklerinden bile vegan, bitki bazlı örnekler verebiliyoruz. Ege’nin zeytinyağlı dolması, Akdeniz’in tahinli piyazı, Afyon’un bükme böreği, İzmir’in cevizli incir dolması, Antakya kireçte balkabağı bu örneklerden sadece birkaçı. Mutfağımızın vegan yemeklerin hazırlanmasında sıklıkla kullanılan malzemelerle dolu olması, bizim için büyük bir şans” ifadelerini kullandı.

Fermente süzme kaju

Metro Türkiye, son olarak bitki bazlı beslenenlerin yoğurda alternatif ürün arayışını ve talebini göz önüne alarak Metro Chef Veggie Fermente Süzme Kaju ürününü geliştirdi. V-Label sertifikasına sahip, koruyucu ve katkı maddesi içermeyen Metro Chef Veggie Fermente Süzme Kaju’nun bir diğer özelliği ise glüten içermemesi. Şeker ilavesiz ve protein kaynağı olmasıyla da beslenmesine dikkat edenler için sağlıklı bir alternatif olarak öne çıkan bu ürün, yoğurdun olduğu her alanda kullanılabiliyor.