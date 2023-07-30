Sururi- Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü deprem bölgesindeki etkinliklere aktarılacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından beşinci kez verilecek Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü, bu yıl deprem bölgesinde çalışmalar yürütecek iki ekibi destekliyor. Atta Festival, İKSV’nin ödül desteğiyle deprem bölgesinde yaşayan genç oyuncularla yeni bir çocuk oyunu üretecek. Mordem Sanat’ın deprem bölgesinde gençlik ve çocuk tiyatrosu alanında çalışacak genç tiyatroculara yönelik yürüttüğü atölye çalışmaları da ödül kapsamında desteklenecek.

Atta Festival’in yeni oyunu



Atta Festival, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü desteğiyle deprem bölgesinde yaşayan genç oyuncularla birlikte yeni bir çocuk oyunu üretecek. Kabuk isimli oyun 2023 Ekim ayında başta Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Malatya olmak üzere depremden etkilenen illerde sahnelendikten sonra Kasım ayında 27. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında İstanbul’da seyirciyle buluşacak. Semih Ali Aksoy’un yazıp yöneteceği oyunun yapımcılığını Atta Festival ve festivalin kurucusu Hakan Silahsızoğlu üstleniyor.





Oyuncu seçmeleri

Çocuk oyunu Kabuk’ta rol alacak bir kadın, iki erkek oyuncu için seçmeler, 4-5-6 Ağustos’ta Adana’da gerçekleştirilecek. Başvuru formu için: https://tinyurl.com/4k3uyk4k

Mordem Sanat atölye çalışmaları

Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’nün bir bölümü ise, gençlik ve çocuk tiyatrosu alanında çalışacak genç tiyatroculara yönelik çalışmalar yürüten Mordem Sanat’ın Adıyaman, Maraş ve Hatay’da yürüteceği atölye çalışmalarını desteklemek üzere kullanılacak.Mordem Sanat, İsveç Enstitüsü'nün Creative Force Programı kapsamında, Kadir Has Üniversitesi (İstanbul), K2 Urla Nefes Alanı (İzmir) ve Unga Klara (Stockholm) işbirliğiyle “ACT-Sanatsal Özgürlük ve Türkiye’de Sanat Alanında Çocuk ve Gençlik Perspektifi” başlıklı projesi kapsamında atölyeler düzenliyor.