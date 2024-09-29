Taksim’de Japon mutfağına yolculuk…

Japon yemeklerinden söz edilince genelde aklımıza suşi geliyor. Oysa Japon mutfağı dünyanın en zengin, en çeşitli, en renkli ve en güzel mutfaklarından birisi. Tek tencerelik sulu sote et mutfağı ‘sukiyaki', ızgara mutfağı ‘teppanyaki', marine etlerin şişte ızgarası olan ‘teriyaki’, sebze ve balık kızartma mutfağı ‘tempura', sukiyaki benzeri tek tencerelik sulu dana yemeği ‘şabu şabu' hemen ilk aklıma Japon mutfağına özel lezzetler… Şunu da vurgulamalıyım ki binlerce adadan oluşan Japonya, deniz mahsullerinin belki de en farklı ve en fazla şekilde kullanıldığı ülke.

Unutulmaması gereken bir diğer nokta, Japon kültüründe yemeğin sadece doymak için yenmediği, ‘felsefi' bir yeri olduğu. Yemek yemek Japonlar için bir ritüel.

Ben de geçtiğimiz günlerde CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’un yeni mekânı Kumiko Sushi & More’un tadım menüsünü deneyimledim.

Tadım menüsü

Kumiko Sushi & More’un başlangıç menüsünde shake tartar, suzuki sunomono, edamame ve yaki tori tare yer alırken, sebzeli karidesli ve dana etli seçenekleriyle Japon mantısı gyozalar, sebzeli ve karidesli Çin böreği seçenekleri atıştırmalıklar arasında sunuluyor.

Acılı ekşili tavuk çorbası ve Japonların ünlü ev yemeği, en az tarhana kadar geleneksel olan miso çorbasından oluşan çorba menüsünün yanında yosun salatası wakame salata ve sebzeli tofu salatası seçenekleri de salata menüsünü oluşturuyor. Somon, orkinos ve karışık sashimi tabağı, maguro (orkinos), shake (somon), suzuki (levrek), ebi (karides) ve unagi (yılan balığı) nigiriler, tekke maki (orkinos), shake maki (somon), futto maki (sebzeli ve deniz mahsüllü roll) ve kani (yengeç) maki seçeneklerinin yanı sıra avokado maki gibi vejetaryen lezzetler de mevcut.

Sushi seçenekleri arasında ayrıca inside out roll’ler ve elle sarılan temaki hand roll’ler de yer alıyor. Yine deniz mahsulleri ve sebzelerle hazırlanan tempuralarda da vejetaryen seçenekler bulunuyor. Pilav menüsünde ise karidesli, sebzeli, tavuklu ve sade seçenekler, ana yemeklerde ise deniz ürünleri, tavuk ve dana eti seçenekleri ve noodle alternatifleri öne çıkıyor.

Kumiko Sushi & More’da kırmız fasulye tatlısı, matchalı, vanilyalı ve çilekli mochiler, Japon cheesecake ve matcha dondurma tatlı tutkunlarını bekliyor.

Kumiko

Mekân ismini kumiko sanatından ve Japon kültürünün sembolü olan kiraz çiçeği sakuradan ilham alıyor. Geleneksel Japon ahşap işleme sanatı kumiko, Japonya'da 1400'lü yıllarda İmparator Nikko'nun yaptırdığı Toshogu mabedinin inşasında ahşap kullanılarak yapılan süslemelerle ortaya çıkmış. Masaların üzerindeki küçük modellerini inceleyip daha fazla bilgi edinmek mümkün.

Paket servisi de bulunan Kumiko Sushi & More haftanın her günü saat 12.00 - 23:45 arasında hizmet veriyor.