Tarihi hamamda gastronomi, müzik ve eğlence bir arada

Abdülmecid ve Abdülaziz dönemlerinin önemli devlet adamı Altunizade semtinin kurucusu ve isim babası İsmail Zühtü Paşa'nın 150 yıllık tarihi hamamı içinde açılan Old Hammam, misafirlerine gastronomi, müzik ve eğlence sunmayı hedefliyor. Bakımsızlıktan harabeye dönmüş haliyle bir dönem görenlerin içini sızlatan hamam, uzun süren bir restorasyon sonucu tarihi dokusuna sadık kalınarak yepyeni bir dekorasyonla sosyal hayata geri döndü. Üç farklı bölümde üç farklı eğlence konsepti olan mekânda canlı müzik performanslarını dinlemek ya da modern meyhanede mezeler eşliğinde eğlenmek, büyük salonda ise kuzine sobanın karşısında ister yemek yemek ister üzerinde pişen kestanelerin keyfini çıkarmak mümkün.

Mekânın işletmecisi Ersan Şen’in imzası bulunan menüde Nazuktan, Fesleğenli Şakşuka, Ispanaklı Atom, Peynirli Girit Dolma, Humus, Elmalı Semizotu, Mangolu Levrek Marin gibi farklı beğenilere hitap eden lezzetler yer alıyor. Etli Pazı Sarma ve Ispanaklı Peynirli Mücver ise ara sıcaklar bölümünde sunuluyor. Ana yemeklerde Buğday Risotto Yatağında Tiftik Tandır ya da Tavuk Külbastı yer alıyor. Menü, balkabağı tatlısı ile sona eriyor.