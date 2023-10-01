Tarihin sıfır noktasında heyecanlandıran keşifler: Boyalı ilk heykel bulundu

Göbeklitepe’ye her gidişimde yaşadığım büyük heyecan hiç değişmedi. Hikâyesi, T biçiminde dev taşların üzerindeki kabartmalarda gerçekten görmeye değer hayvan desenleri ile 12 bin yıl öncesine bir yolculuk, büyüleyiciydi. Sonradan, yakınlarda üç Göbeklitepe daha olduğunu öğrendim: Karahantepe, Sefertepe ve Hamzantepe. İlerleyen zamanlarda bu taş tepelerin sayısı daha da arttı.

Son yıllarda Karahantepe’yi de yakından izliyorum

Geçtiğimiz günlerde gelen bir haber, tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe ve Karahantepe’de yeni buluntular gün ışığına kavuştuğunu muştuluyordu. Tarih öncesine ışık tutan, dünya ölçeğinde çok önemli keşiflerin yapıldığı Taş Tepeler projesi kapsamında 2023 yılında dokuz arkeolojik alanda sürdürülen çalışmalarda son olarak insan ve hayvan heykellerine ulaşılmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yürüttüğü kazı çalışmalarıyla Göbeklitepe’nin D yapısında kireçtaşından yapılmış ve gerçek boyutlu olan bir yaban domuzu heykeli bulunmuştu. Yüzeyinde kırmızı, beyaz ve siyah pigment kalıntılar görülebilen eser döneminden günümüze uzanan ilk boyalı heykel buluntusu olmuştu.

Göbeklitepe’de keşfedilen yaban domuzu heykeli, H şeklinde bir sembol, bir hilal, iki yılan ve üç insan yüzü veya maskesi olduğu tahmin edilen süslemelere sahip bir seki üzerinde bulunmuştu.

İnsan heykeli

Karahantepe’de sürdürülen kazı çalışmalarında ise dönemin en gerçekçi heykellerinden biri gün ışığına kavuşturulmuştu. Gerçekçi bir yüz ifadesiyle tarih öncesi sanatın en etkileyici örneklerinden biri olmaya aday 2,3 metre yüksekliğindeki heykel bir sekinin içerisinde zemine sabitlenmiş olarak bulunmuştu. Ölü bir insanı çağrıştıran kaburga, omurga ve omuz kemiklerinin vurgulandığı oturur vaziyetteki heykelin bulunduğu alanda duvara yerleştirilmiş bir akbaba heykeli ile zemine bırakılmış taş tabaklara da ulaşılmıştı.

Hayal dünyamızı uçuruyor!

Bölge, ören alanlarıyla ülkemizin turizm potansiyelini zıplatacak vasıfta. Luksor’a gidenlerin hayal bile edemeyecekleri sırları barındıran Göbeklitepe ve çevresini gezmediyseniz lütfen gidin ve görün... Hayal dünyanızın nasıl genişleyeceğini tadın, böyle bir ülkede yaşıyor olma ayrıcalığının keyfini çıkarın.