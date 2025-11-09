Tat, doku, hikâye: Yarının lezzetleri peşinde

Gıdanın geleceğini anlamak için bazen yalnızca damağa değil, veriye de bakmak gerekiyor. Belçika merkezli Puratos, her yıl dünyanın dört bir yanındaki tüketim alışkanlıklarını “Taste Tomorrow / Yarının Tatları” araştırmasıyla analiz ediyor. Sekiz dilde yapılan çevrim içi konuşmalar, arama motoru verileri ve 20 bini aşkın katılımcının katıldığı anketlerle şekillenen bu çalışma, ekmekçilikten çikolataya kadar gastronominin yönünü gösteren bir pusula niteliğinde.

Doku

2026 verileri, dokunun artık lezzetin tamamlayıcısı değil, belirleyicisi olduğunu söylüyor. Tüketicilerin yüzde 71’i bir ürünün tadını değerlendirirken “doku”yu ilk sıraya koyuyor. Üstelik yüzde 67’si zıt dokuların bir arada olduğu tatlara daha fazla ilgi duyuyor. Katlı pastalar, dışı çıtır içi yumuşak kurabiyeler, çok katmanlı dokusal tatlılar trendin yıldızları. Dijitalde de bu yönelim açıkça görülüyor: “Katlı pasta” aramalarında yüzde 121, “çıtır dış – yumuşak iç kurabiye” aramalarında ise yüzde 184 artış kaydedilmiş.

Hikâye arayışı

Artık yalnızca tat değil, hikâye de önemli. Çikolata söz konusu olduğunda tüketici, ürünün kökenini, çevresel sorumluluğunu ve üretim hikâyesini bilmek istiyor. Lezzetle birlikte anlam da arıyor. 2025’te “farklı tatlılar” aramaları yüzde 100 artarken, fıstıklı çikolata dolgusu aramalarındaki yüzde 137’lik yükseliş, yenilik ve deneyim arzusunun göstergesi. İnsanlar tatlıyı yalnızca yemek için değil, paylaşmak, hatırlamak ve duygusal bir bağ kurmak için seçiyor.

Sağlık ve protein çağı

Lezzet artık tek başına yetmiyor; iyi hissettiren tatlar aranıyor. Sağlıklı yaşamın yükselişiyle protein içeriği güçlü ürünler öne çıkıyor. Tüketicilerin yüzde 67’si, ekmek veya çikolata tercihini sağlık faydasına göre yapıyor. “Düşük karbonhidratlı proteinli ekmek” aramalarında yüzde 282, “yüksek proteinli tatlı” aramalarında ise yüzde 7800’lük artış dikkat çekici. Kilo kontrolü ve kas sağlığı bilincinin artmasıyla birlikte, fırıncılık ürünleri artık yalnızca keyif değil, fonksiyonel fayda da sunuyor.