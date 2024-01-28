Tate Müzesi koleksiyonundan seçmeler Artİstanbul Feshane’de

“The Dynamic Eye: Beyond Op and Kinetic Art” / “Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde” sergisi, aralarında Alexander Calder, Frank Stella, Victor Vasarely, Lygia Clark, Liliane Lijn, Julio Le Parc, Jesus Rafael Soto, Kenneth Noland, Helio Oiticica gibi sanatçıların da bulunduğu çok disiplinli özel bir seçkiyi Artİstanbul Feshane’ye taşıdı. 21 ülkeden 57 sanatçının 95 eserinin yer aldığı serginin küratörlüğünü, Londra’daki ünlü sanat müzesi Tate Modern’in Sergiler ve Uluslararası Sanat Küratörü Valentina Ravaglia üstleniyor. Daha önce Portekiz’in Porto şehrinde Atkinson Müzesi’nde ve Çin’in Şangay şehrinde Pudong Sanat Müzesi’nde sergilenen optik ve kinetik sanatı küresel bir perspektifle yeniden ele alan ve bu akımlarla yakından ilişkili sanatçıların yanı sıra modernist öncülleri ve çağdaş sanatçıları da bir araya getiren “Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde” sergisi, 20. yüzyıl sanatına bir yolculuk niteliği taşıyor.

Atölyeler düzenleniyor

Artİstanbul Feshane, “Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde” sergisi bağlamında düzenlenen atölyelere de ev sahipliği yapıyor. Başak Kıvılcım Ertanoğlu ve Ümit Erlim’in sergi odağında düzenlediği yetişkinlere yönelik “Dinamik Drama Atölyesi”, 17 Mart’a kadar her hafta farklı bir içerikle gerçekleşiyor. “Dinamik Drama Atölyesi”, “İmaj, Ses ve Hareket”, “Yarı Saydam Heykel”, “Diyalog ve Eylem”, “Hikâye Kurma ve Anlatma”, “Duyusal Enstalasyon”, “Oyun, Kurgu ve Gerçek”, “İçgüdü ve Deneyim”, “Drama Ötesi” başlıklarını konu alıyor. “Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde” sergisi, 19 Mayıs tarihine kadar Artİstanbul Feshane’de ziyaretçilerini bekliyor.

Tate Modern

Londra’da Thames Nehri’nin kenarındaki eski bir elektrik santralinin dönüştürülmesiyle kurulan Tate Modern dünyanın en çok ziyaretçi çeken çağdaş sanat müzelerinin başında geliyor. İstanbul’da müzeye benzer konumundaki olan yapı ise Haliç kıyısında yer alan Artİstanbul Feshane…

Optik ve kinetik sanat

Optik ve kinetik sanat akımı, 1950 ve 1960’larda matematik, renk teorisi, algı psikolojisi ve fizyolojisinden ilham alarak ortaya çıktı. Optik sanat tekrarlayan formlar, geometrik şekiller ve göz alıcı renklerle hareket yanılsaması yaratmayı amaçlarken, Kinetik Sanat, motor ve hareketli parçalar kullanan hareket unsurları içermekte. Optik ve kinetik sanat, sanatın bir nesneden ziyade bir deneyim olması gerektiği fikrini rehber ediniyor. Aralarında Bridget Riley, Jesus Rafael Soto ve Victor Vasarely gibi sanatçıların bulunduğu akımın savunucuları, seyirciyi sadece pasif bir izleyici olarak değil, zaman ve mekân içinde sanata angaje olan aktif bir katılımcı olarak ele almayı hedefliyor.