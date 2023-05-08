TAYA Ağırlama Hizmetleri & Perakende Grup CEO’su Sadettin Cesur oldu

İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi olan İGA, Sadettin Cesur’un 1 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla “TAYA Ağırlama Hizmetleri & Perakende Grup CEO’su” ve “TUM Yönetim Kurulu Üyesi” olarak göreve başladığını duyurdu.

Çalışma hayatına 1991 yılında Çınar Otel’de başlayan Cesur, sırasıyla Parksa Hilton, Conrad İstanbul, Four Seasons Sultanahmet, Tepe Grubu Billingtur Catering’de Yiyecek ve İçecek Hizmetlerinde Üst Düzey Yönetici pozisyonlarında görev aldı ve akabinde 1999 yılında BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri’nin kurucu ekibine Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Cesur 13 yıl boyunca şirketin İcra Kurulu Başkanı/CEO’su olmak üzere 25 yıl süreyle aynı grupta Türkiye, Gürcistan, Suudi Arabistan, Makedonya, Tunus, Umman, Letonya ve Hırvatistan’da bulunan toplam 17 havalimanında yiyecek içecek hizmeti yönetimi, Cakes&Bakes ve BTA Sealines üretim tesisleri kurulum ve yönetimi başarılarına imza attı.

TAYA Ağırlama Hizmetleri & Perakende Grup CEO’su olarak yeme içme alanları işletmesi, otel yönetimi, inflight catering, lounge yönetimi, şehir operasyonları ve etkinlik yönetiminden sorumlu olacak Cesur; Pearson College London, Travel & Tourism Management mezunu olmasının yanında, Chicago’da Four Seasons tarafından düzenlenen Management Successfully programında Turizm ve Otelcilik ile ilgili kapsamlı bir eğitim almıştı.

Ülkemiz gastronomisi ve kültürünün yanı sıra sahip olduğumuz ürünlerin de tüm dünyaca tanınması için çok önemli projelere imza atan sevgili Sadettin Cesur’a yeni görevinde de başarılarının devam edeceğine inanarak başarılar diliyorum.