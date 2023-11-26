Tekfen Filarmoni, kurucusu Ali Nihat Gökyiğit’i özel iki konserle anıyor

"Karadeniz Ekonomik İş birliği Örgütü İş Konseyi'ndeki -kurmak bana nasip olmuştu, başkanlığını da yaptım- 11 ülke arasında hangi konular önemli işbirliği alanları diye bir çalışma gerçekleştirmiştik. Bu konular arasında enerji en başta geliyordu. Onunla ilgili bir konferans düzenleyelim, dedik. Bu arada keman sanatçısı, bugün orkestramızın şefi olan Saim Akçıl gazetede bu konuyla ilgili haberleri okumuş, bana geldi 'bu ülkelerin sanatçılarından oluşan bir oda orkestrası kurmaya ne dersiniz?' dedi. Ben de ekonomik ilişkileri geliştirmede kültürel entegrasyonun da çok önemli olduğuna inandığım için o alanda ne yapabiliriz diye düşünmeye başlamıştım. Oda orkestrası çok uygun geldi ve 1992 yılında hemen bu orkestrayı kurduk. 20 kişilik bir grup: Türkiye'den, Rusya'dan, Ukrayna'dan ikişer, üçer müzisyen, diğerlerinden birer. Ve enerji konferansını bu oda orkestrasıyla açtık.”

Böyle anlatmıştı bana 1992 yılında kurdukları Tekfen Filarmoni orkestrasının hayata nasıl geçtiğini Ali Nihat Gökyiğit. Orkestranın kuruluş amaçlarından birisi farklılıkların bir arada var olabildiği ve hatta bundan da güç alarak müziğin barışın seslerinden biri olduğunu göstermekti. Bu konuyu, orkestrayı, kurucusu Ali Nihat Gökyiğit'le ne kadar çok konuşmuştuk. Onunla birlikte ülkenin dört bir yanındaki Tekfen Filarmoni konserlerini az mı gitmiştik? Orkestra üyelerinin geldiği ülkelerin sayısı kısa sürede Karadeniz, Hazar Denizi ve Doğu Akdeniz'den toplam 23 devlete ulaşmıştı…

Orkestranın kurucusu Ali Nihat Gökyiğit’i bu yılın başında kaybettik.

Bir festival gibi

Tekfen Filarmoni, önümüzdeki Aralık konserlerini kurucusuna ithaf etti. Konserde, daimî Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki orkestranın Bulgar kemancı Liya Petrova ile birlikte icra edeceği Erich Korngold’un Keman Konçertosu’nun yanı sıra geleneksel çalgılardan kemança, kanun, ud ve ney ustaları Mehri Arifqızı, Göksel Baktagir, Yurdal Tokcan ve Ercan Irmak, kurucusunun sevdiği eserleri seslendirecek. Bir festivali andıracak kadar çeşitlilik barındıracak konserde, bestecisinin "Paganini'den çok, bir Caruso için yazdım" dediği ve teknik açıdan oldukça zor olan keman konçertosu, zengin melodileri ve lirik yapısı ile seslendireni, şarkılı bir yoruma davet edecek. Eserin solisti, berrak tonu ve lirik anlatımı ile parlak bir kariyere sahip, prestijli Carl Nielsen Uluslararası Yarışması birincisi Bulgar kemancı Liya Petrova olacak. Konserin diğer eserleri olan Turkish Fragments (Mikhail Ippolitov-Ivanov), Üç Minyatür’den Ayşe ve Dans (Kara Karayev), Kemança Konçertosu (Hacı Hanmemmedov), Ney Konçertosu (İlyas Mirzayev), Bahçekurd (M. Adel Gerai), Doğu Rüzgârı (Göksel Baktagir) ile Batı ve Doğunun melodileri yükselecek.

6 Aralık’ta İzmir’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, 7 Aralık’ta ise İstanbul’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılacak konserlerin biletleri satışa sunuldu.

Kendimi, Ali Nihat Gökyiğit’i tanıdığım için çok şanslı insanlardan biri olarak hissediyor, onu bu konserler vesileyle ben de bir kez daha sevgi ve saygıyla anıyorum…