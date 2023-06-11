TGC ve Basın Müzesi kuruluş yıldönümleri sergiyle kutlandı

TGC ve Basın Müzesi Kuruluş yıldönümleri müzede düzenlenen Koleksiyon Sergisi ile kutlandı. Sergide 1989-2023 yılları arasında Basın Müzesi’ne bağışlanan ünlü ressamların tabloları yer alıyor. Aralarında Abdi İpekçi, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cemal Nadir, İbrahim Balaban ve Elif Naci’nin de yer aldığı sergi, 14 Temmuz 2023 Cuma gününe kadar devam edecek. TGC Yönetim, Denetim, Balotaj, Onur kurulları ve TGC üyelerinin yanı sıra sanatseverlerin katılımları ile gerçekleşen serginin açılış konuşmasını TGC Başkanı Turgay Olcayto yaptı. Başkan Olcayto, konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

Turgay Olcayto

“Kurucu Başkanımız Sedat Simavi’nin bir karikatür sanatçısı da olmasından ilham alarak Cumhuriyetin 100. yılında müze binamızda Kuruluş Yıldönümü Koleksiyon Sergimizi açıyoruz. Bildiğiniz gibi laik cumhuriyetin kazanımları üzerinde titizlikle duran Türkiye Gazeteciler Cemiyeti aynı zamanda bağrında Cumhuriyet döneminin ünlü yazar, çizer, ressam ve karikatürcülerini de barındırmıştır. Türk toplumuna mal olmuş bu değerli ustalarımızın eserlerini bir arada sunmanın ve siz değerli konuklarımızla paylaşmanın mutluluğu içindeyiz. Koleksiyon Sergisi’nde Elif Naci, Agop Arad, Acar Başkut, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cemal Nadir, Etem Çalışkan, Abdi İpekçi gibi gazeteci ve sanatçıların yanı sıra müzemize bağışlanan çeşitli objeleri de görmek sanıyorum ki izleyicilere keyifli anlar geçirtecektir. Bu sergi dolayısıyla hep birlikte hem ustalarımızı yâd etmiş olacağız. Hem de onların ülke sanatına yaptıkları katkılardan ötürü huzurlarında saygıyla eğileceğiz.”