The Good Wild’a Milano’dan tasarım ödülü

Geleceğin gıdası için çalışan beslenme uzmanı, aktivist Dilara Koçak, “katkı ve koruyucu madde içermeyen, doğal niteliğine müdahale edilmemiş ‘gerçek gıda’ya ulaşmak herkesin hakkı” diyerek The Good Wild’ın kurucu ortağı olarak yeni bir yolculuğa çıkmıştı. The Good Wild, Milano’da bu yıl beşincisi düzenlenen AWDA Ödülleri’nde tasarım ödülü sahibi oldu. Kadın tasarımcıların görsel iletişimde yeteneğini öne çıkarmayı ve tasarımda özgünlük, cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilirliği desteklemeyi amaçlayan AIAP Women in Design Award (AWDA), 2019'dan bu yana Uluslararası Tasarım Konseyi ICoD'nin desteği, onayı ve kurumsal ortaklığıyla verilmeye devam eden bir ödül.

The Good Wild marka ve görsel dünya yaratımında yeni nesil, renkli, heyecanlı, dinamik, estetik bir bakış açısı için tasarımda Eda Gündüz ile çalışmış. Marka yaratım sürecinde öncelik, yeni nesil bitki bazlı beslenme markasının adını ve genel dünyasını tasarlamak olmuş. Bu süreç şöyle anlatılıyor:

Sürdürülebilir yaşam markası

“The Good Wild araştıran tasarlayan, dönüştüren teknoloji ve sürdürülebilir yaşam markası olarak sanat ve tasarım başta olmak üzere özünü bozmadan ve kendini özgürce ifade eden bir duruşu sahipleniyor. Köklerine bağlı kalarak geleceği filizlendirmeye inanıyor tasarımlar da bu yüzden yabandan ilham aldı. Paket tasarımları bir araya geldiğinde kocaman bir artwork olan marka dünyasında Van kedisi, Denizli horozu gibi birçok hayvan ve endemik bitki türleri yer alıyor.”

Özünde sürdürülebilirlik olan The Good Wild Türkiye Gıda İnovasyon Platformu, TÜGİP 'in Rol Model Programı kapsamında olup TÜBİTAK desteği ile ARGE çalışmalarına devam ediyor ve tüm dünyaya açılmaya hazırlanıyor.

Dünyanın geleceği için besin değeri iyileştirilmiş gezegene saygı gösteren ve sınırlı kaynakları koruyan yenilikçi ürünler üretmeyi amaçlayan marka tamamı glutensiz 32 adet upgraded ürünü tüketiciyle buluşuyor, plant based ağırlıklı ürünlerin hiçbirinde ilave şeker, sentetik katkı, koruyucu ve renklendirici kullanılmıyor.