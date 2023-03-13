Tiyatro Kafa’dan deprem bölgelerine, öğrencilere ve depremzedelere destek

“Tiyatro Kafa” depremin travmasından biraz olsun uzaklaşmak, biraz umut, biraz umut diyerek perdelerini 14 Mart’a Antalya, 15 Mart’ta Alanya, 19 Mart’ta Ankara’da açıyor. Sahnelenecek Dönüşüm isimli oyundan elde edilecek gelirden deprem bölgelerine destek verilirken, askıda bilet kampanyası ile de öğrencilerle depremzedeleri de sanatla buluşturmak amaçlanıyor…

Franz Kafka’nın eserinden Bülent Usta’nın sahneye uyarladığı, Enis Yıldız yönetiminde sahnelenen “Dönüşüm”, hayata yabancılaştığımız anları sorguluyor. Bilge Aydın, Burak Öngel, Ercüment Aydın, Nazlı İnan, Aylin Aydoğdu ve Tuba Kurt Demir’in başrollerini oynadığı “Dönüşüm” 14 Mart’ta Antalya Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde, 15 Mart’ta Alanya Kültür Merkezi’nde, 19 Mart’ta da Ankara DT Akün Sahnesi’nde sahnelenecek.