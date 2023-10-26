TOÇEV, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 çocukla Anıtkabir'de

TOÇEV, Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul, Samsun, Sinop, Adıyaman, Mardin ve Ankara’dan gelen 100 çocukla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Çocuklar, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhını ziyaret ederken, Cumhuriyet'in anlam ve önemini öğrendi. Ziyaretin devamında ise çocuklarla birlikte Cumhuriyet söyleşisi gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında ayrıca Atatürk’ün kurduğu Anadolu Medeniyetler Müzesi ile Kurtuluş Savaşı Müzesi de ziyaret edildi.

TOÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde, çocuklarımız ile Ata’mızın huzuruna çıkmak büyük heyecan ve mutluluk vericiydi. Gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı ziyaretin, çocuklarımıza Cumhuriyet'in ruhunu ve Atatürk'ün önemini daha iyi anlama fırsatı sunacağına inanıyorum" diye konuştu.

Ziyarette, TOÇEV gönüllüleri ve proje destekçileri de çocuklara eşlik etti.

TOÇEV Anıtkabir ziyareti, Hitay Vakfı, Givin.co, Amare Global, ISS Turkey, Çağ Çelik, Detaysoft, Mavi, Boyut Group, Can Hifi, Obilet ve Adil Işık Group sponsorluğunda gerçekleşti.