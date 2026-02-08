Topraktan sofraya uzanan bir meslek hafızası

Bazı kelimeler vardır; söylendiği anda genişler. Toprak da onlardan biri. Sadece üzerinde yürüdüğümüz bir zemin değil; beslendiğimiz, öğrendiğimiz, kimliğimizi kurduğumuz bir hafıza alanı. Bu yıl 26 Nisan–1 Mayıs tarihleri arasında Mengen’de altıncısı düzenlenecek Ulusal Aşçılık Kampı, tam da bu yüzden “Toprak” temasını seçmiş.

Bir kamp değil, bir buluşma

Mengen Aşçılık Okulu Mezunlar Derneği (ASOMDER) yürütücülüğünde hayata geçirilecek kampın Swissôtel The Bosphorus İstanbul’daki lansman etkinliği gastronomi dünyasının farklı katmanlarını aynı masada buluşturdu: Akademisyenler, şefler, sektör profesyonelleri, iş insanları ve Mengen Aşçılık Okulu mezunları… Bu buluşma, klasik bir tanıtım toplantısından çok daha fazlasıydı. Ortak üretim, bilgi paylaşımı ve dayanışma fikri, salonun havasına sinmişti. Sektör–akademi–mezun üçgeninde kurulan bu yapı, Ulusal Aşçılık Kampı’nın neden önemli olduğunu da anlatıyordu.

80 üniversite, tek mutfak

Programın açılış konuşmasını yapan ASOMDER Başkanı Öğr. Gör. Berker Çiftçi, bu yıl Türkiye genelinde 80 üniversiteden birer öğretim elemanı ve birer öğrencinin kampa katılacağını paylaştı.

Kök, başak, mantar ve süt temaları etrafında şekillenen programda; uygulamalı eğitimler, konferanslar, söyleşiler, ateş başı sohbetleri ve ortak üretim çalışmaları yer alıyor. Yani mesele yalnızca pişirmek değil; düşünmek, konuşmak, paylaşmak.

Mengen bir okuldan fazlası

Lansmanda söz alan isimlerin ortak vurgusu, Mengen’in yalnızca bir eğitim kurumu değil; güçlü bir mesleki kültür olduğu yönündeydi.

Öztiryakiler’den Tahsin Öztiryaki, Mengen Aşçılık Okulu’nun Türkiye gastronomi tarihindeki ayrıcalıklı yerini hatırlattı. Ekol Food’dan Önder Bilen, bu ekolün sektörde bir güven dili yarattığını söyledi. Günaydın Restoranları’nın kurucusu Cüneyt Asan ise mezunların Türkiye ve dünya gastronomisinde çıtayı yükselten işlerine dikkat çekti. Şef Murat Aslan’ın altını çizdiği nokta ise anlamlıydı: Kamp, yıllar içinde mesleki dayanışmayı güçlendiren bir yapıya dönüşmüş durumda.

Birlik duygusu, ortak gelecek

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feridun Kaya, üniversitenin bu sürece verdiği desteği vurgularken; Mengen Belediye Başkanı Vural Turan, organizasyonun yerel ölçekte yarattığı birlik duygusuna dikkat çekti.

Lansman, Swissôtel The Bosphorus Genel Müdürü Utkan Günaçtı ve Otelin Executive Şefi Soner Keskin’in ev sahipliğinde, Mengen yöresine özgü lezzetlerle hazırlanan özel bir kahvaltıyla sona erdi. Sofrada yalnızca tatlar değil; ortak bir hafıza da paylaşıldı.

Çünkü aşçılık…

…topraktan başlar.

Emekle yoğrulur.

Ve ancak birlikte üretildiğinde anlam kazanır.

VI. Ulusal Aşçılık Kampı, bu hatırlatmayı yapmak için bir kez daha Mengen’de ateşi yakmaya hazırlanıyor.