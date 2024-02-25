Toro Latin Gastro Bar’da Şef Sandoval’dan "eski yöntemler, yeni eller"

Boğaz'ın hemen kıyısında, Sarıyer’de deniz ile yeşilin buluştuğu noktalardan birinde konumlanan Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul içerisinde yer alan Toro Latin Gastro Bar, Pan Latin ve Asya mutfağının lezzetlerini bir araya getiren dünyaca ünlü şef Richard Sandoval’ın menüsü ile misafirlerini ağırlıyor.

Six Senses Kocataş Mansions, İstanbul içerisindeki 250 yıllık tarihi bir hamamın restore edilmesiyle ortaya çıkan Toro Latin Gastro Bar’ın zemini, tarihi dokunun görülebilmesi için cam kaplanmış… Boğaz manzarası eşliğinde bu dokunun üstünde yemek yemek, lezzetleri duyumsamayı daha da güçlendiriyor.

Toro Latin Gastro Bar’ın menüsünde chimichurri sos, salatalık, yeşil soğan ve kişniş ile lezzetlendirilen ve narenciye sosu ile sunulan Deniz Tarağı, wakame, susam yağı ve soya sosu ile tatlandırılan ve uçan balık havyarı ile servis edilen İstiridye öne çıkan lezzetler arasında yerini alıyor. Yeni menünün lezzetleri arasında karidesli Scorpion Roll ve üç farklı balık ile hazırlanan Rainbow Roll da bulunuyor. Bonfile ile hazırlanan ve avokado püresi ile servis edilen el yapımı Lomo Saltado Empanada ve şefin spesiyallerinden Achiote Kimchi Somon da yine menüde yer alıyor.

Salata menüsündeki mevsimin en sevilen lezzetlerinden olan Pancar Salatası, keçi peyniri, yeşil elma ve karamelize cevizin uyumunun yanı sıra sosunda bulunan pancar suyu, bal, portakal ve limon suyu ile bir lezzet deneyimi sunuyor. Salataya patatesin üç hali, fıstık soslu karnabahar püresi ve sürpriz aromalarıyla kavrulmuş havuçlar eşlik ediyor.

Richard Sandoval

Beklenmedik konseptler

Özgün Latin mutfağını uluslararası lezzetler ve yaratıcı tekniklerle birleştirerek yeni ve beklenmedik konseptler yaratan Richard Sandoval, yemek pişirme tarzını "eski yöntemler, yeni eller" (old ways, new hands) olarak tanımlıyor. Sandoval, oluşturduğu Meksika, Latin Asya, Peru ve Latin Amerika gibi modern ve denizle iç içe menüleriyle dünyanın önde gelen şefleri arasında yer alıyor. Şefin ödülleri arasında, Mexico National Toque d'Oro – Yılın Restoran Sahibi, Cordon d'Or – Yılın Restoran Sahibi ve James Beard - Öne Çıkan Restoran Sahibi Yarı Finalistliği gibi derecelerin yanı sıra, dünya genelindeki restoranları için aldığı sayısız ödül bulunuyor. Sandoval’ın başarılarla dolu 18 yıllık şeflik ve restoran sahipliği deneyiminde televizyon programcılığı, yemek kitabı yazarlığı ve marka elçiliği gibi projeler de yer alıyor.