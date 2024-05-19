Türk Eğitim Vakfı (TEV) 57. yılını kutluyor

Kurulduğu günden bugüne sanat alanında eğitim gören öğrencileri destekleyen, Türkiye'nin en köklü vakıflarından Türk Eğitim Vakfı (TEV), kuruluşunun 57. yılını kutlamak ve sanata verdiği daimî desteğin önemini vurgulamak amacıyla mezun TEV bursiyerlerinden ve gönüllülerinden oluşan TEV Türkiye Virtüözleri Oda Orkestrası’nı sanatseverler ile ilk kez buluşturdu.

TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer Koç, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şükrü Tekbaş ve TEV Genel Müdürü Banu Taşkın’ın açılış konuşmalarıyla başlayan, TEV bağışçıları ile bursiyerlerinin katıldığı özel gecenin sunuculuğunu TEV mezunu ve Tiyatro Yönetmeni Merve Taşkan üstlenirken, TEV bursiyeri ve uluslararası alanda tanınan keman virtüözü, MSGSÜ Öğretim Üyesi Özcan Ulucan'ın önderlik ettiği orkestra, TEV Türkiye Virtüözleri Oda Orkestrası için Türk besteci ve eğitimci Prof.Dr. Ali Özkan Manav tarafından bestelenen ve ilk kez seslendirilen "Horonlar" eserini de icra etti. Konserin solistleri olarak, Başkemancı Özcan Ulucan; kendisi gibi TEV yurt dışı (Londra) mezun bursiyeri Piyano Sanatçısı ve Pedagog Birsen Ulucan; yurtiçi mezun bursiyeri, Leipzig MDR Senfoni Orkestrası Viyola Grup Şefi Atilla Aldemir ve Üstün Başarı Bursiyeri genç kemancı Selen Aydoğan sahne aldı. Bununla birlikte keman sanatçıları; Buse Aksel, Furkan Cicim, İmge Tilif, Asaf Öksüz, Furkan Ayhan ve Rüzgâr Turgay viyola sanatçıları; Emir Kemancı, Bengi Bahar Işkıncı çello sanatçıları; Nil Kocamangil, Seren Karabey kontrabas sanatçısı; Deniz Akgün ve klavsen Ayşe Nil Ülgener ile birlikte toplam 16 üye orkestrada yer aldı.

Genç yeteneklerin hayallerine destek

TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer Koç, konserin açılış konuşmasında şunları söyledi:

“Ülkemizin öncü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türk Eğitim Vakfı 57. yaşını idrâk ediyor. Geriye dönüp baktığımızda eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla çıktığımız bu eğitim seferberliğinde ne kadar çok yol katettiğimizi büyük bir gurur ve memnûniyetle müşâhede ediyoruz. Her dâim genç yeteneklerin hayâllerine destek olmaktan gurur duyan Vakfımız, yıllar boyunca verdiği sanat bursu ile kendi alanında olağanüstü yeteneklere sahip müzisyenlerin eğitim hayâtına katkıda bulunarak öğrenimlerine devâm etmelerini sağladı. Ve bugün kendi kuşağının en parlak yıldızları hâline gelen solistler ve müzisyenlerle, TEV Türkiye Virtüözleri Oda Orkestrası konserimizde bir arada olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu geceye katılan ve vakfımıza katkıda bulunan sanatçılarımıza en kalbî şükrânlarımı sunarım.”

“Daha çok sanat konuşmaya ihtiyacımız var”

En büyük hayalinin TEV mezun bursiyerlerinden oluşan bir Oda Orkestrası kurmak olduğunu belirten TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Bugün burada, Türk Eğitim Vakfı'nın 57. kuruluş yıl dönümünü ve sanata olan daimî desteğimizi kutlamak için bir araya geldik. TEV Ailesi için ayrıcalıklı bir önem taşıyan bu konserde, TEV’in sanat alanında eğitim görmüş mezunlarından, gönüllü müzisyen ve solistlerimizden oluşan Oda Orkestrası’nı ilk kez sizlerle buluşturduğumuz için oldukça heyecanlıyım. Bu gecenin benim için bambaşka bir anlamı daha var. TEV Ailesinin bir parçası olduğum günden beri en büyük hayalim TEV sanat mezunlarından oluşan büyük bir orkestranın kurulmasıydı. Bugün, TEV’li dostlarım ve birbirinden yetenekli sanatçı mezunlarımız ve gönüllü müzisyenlerin sayesinde bu hayali gerçekleştirmenin gururunu yaşıyorum. Bu projenin fikir babası ve TEV Yönetim Kurulu Başkanı olarak, hayalimin gerçekleşmesine ve bu vesileyle sanata katkı sunan herkese en içten teşekkürlerimi iletmek istiyorum.”

“11 bini aşkın burs sağladık”

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, vakfın sanata verdiği değere atıfta bulunarak “Türk Eğitim Vakfı’nın kurulduğu günden bugüne, 300 bine yakın burs veren Vakfımız, 11 bini aşkın sanat bursu vererek bu vizyoner insanların hayallerinin gerçekleşmesine vesile oldu. Türkiye’nin Vakfı olan TEV, bugün üstün başarı bursu, yurtdışı bursu, lisans ve meslek lisesi bursu, afet bursu ile binlerce gencin eğitimine destek oluyor. Bursların yanı sıra afet bölgeleri başta olmak üzere, okullarımızın ve kız öğrenci yurtlarımızın sayısını her geçen gün arttırıyoruz” dedi.