Türk mutfağı, küresel sahnedeki yükselişini sürdürüyor!

Gastronomi kültürünü geliştirmek, yenilikçi, özgün ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemek amacıyla hareket eden dünyanın en prestijli restoran derecelendirme rehberlerinden biri Gault & Millau. Rehberin Türkiye 2025 Ödülleri Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da düzenlenen bir tören ile sahiplerini buldu. Hem uluslararası platformda hem de Türkiye’deki yerel turizmi desteklemek adına önemli bir çalışma olan Gault & Millau Türkiye Rehberi'nin 2025 yılına yönelik ikinci edisyonuna Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Muğla (Bodrum ve Fethiye) ve Nevşehir kentlerine ek olarak Ankara da eklenerek10 şehre ulaşmış oldu.

Ödül töreninde 280'in üzerinde restoran Gault & Millau şapkası (toque) aldı. Bu, Türk gastronomisinin uluslararası arenada giderek artan etkisinin ve başarısının bir göstergesi olarak yorumlandı.

"Gastro-turizm ve gastro-diplomasi"

Törenin açılış konuşmasını yapan Sözen Group CEO'su ve Gault & Millau Türkiye Temsilcisi Gökmen Sözen, "Bugün burada Gault&Millau Türkiye Rehberi 2025'in ikinci edisyonunu tanıtmanın gururunu yaşıyoruz. Gault&Millau, 55 yıllık geçmişiyle dünyanın en önemli gastronomi rehberlerinden biri olarak gastro-turizm ve gastro-diplomasiyi güçlendirirken yeme-içme sektöründe ekonomik hareketlilik yaratmaktadır. Türkiye’nin gastronomi dünyasındaki potansiyelini ortaya çıkarmak, yerel şeflerimizi ve restoranlarımızı uluslararası alanda tanıtmak amacıyla yürüttüğümüz bu çalışmalar, bu rehberin katkılarıyla daha da anlam kazanıyor" dedi.

Sözen, bu yıl denetçilerle 10 şehirde çalıştıklarını ve özellikle başkent Ankara'yı rehbere eklemekten gurur duyduklarını belirtti. Ayrıca, Gastromasa İstanbul ve Londra gibi etkinliklerle, Salon du Chocolat ve FSummit gibi organizasyonlarla da Türkiye'nin gastronomi ve ağırlama sektöründe dünya standartlarına ulaşması için çalıştıklarını vurguladı.

Sözen Group CEO'su ve Gault & Millau Türkiye Temsilcisi Gökmen Sözen

“Dünya gastronomisine ilham verecek"

Gault & Millau CEO'su Patrick Hayoun ise Türk mutfağının köklü geçmişi, zengin lezzetleri ve kültürel çeşitliliğiyle dünya gastronomi sahnesinde eşsiz bir yere sahip olduğunu belirterek "Türk mutfağının bu muazzam potansiyelinin uluslararası arenada hak ettiği görünürlüğe ulaşması için doğru platformların yaratılması gerekiyor. Gault&Millau olarak Türkiye’deki varlığımız, bu eksikliği gidermeye yönelik önemli bir adım. Yerel şeflerin ve restoranların uluslararası bilinirliğini artırmayı, Türk mutfağının özgünlüğünü ve derinliğini global gastronomi dünyasına tanıtmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Hayoun, Gault & Millau'nun Türkiye'deki çalışmalarının, Türk mutfağını global ölçekte hak ettiği yere taşımak için önemli bir fırsat sunduğuna inandığını ifade etti.

Fatih Tutak "En İyi Şef"

"En İyi Şef" ödülünün sahibi, TURK Fatih Tutak restoranının şefi Fatih Tutak oldu. Neolokal ve TURK Fatih Tutak gibi restoranlar 4 toque ile ödüllendirilirken, Mikla, Nicole, OD Urla ve Teruar Urla gibi mekânlar 3 toque aldı.

Onur ödülleri

Gault & Millau Türkiye 2025 Ödül Töreni'nde, sadece restoranlar ve şefler değil, gastronomi dünyasına değer katan birçok isme de ödül verildi. Ahmet Örs ve Teoman Hünal "Gastronomi Yazarı Ödülü"nü alırken, Gamze Cizreli, Ayhan Çarıkçılar, Yorgi Sabuncu, Cüneyt Asan, Vedat Başaran ve Barış Tansever gibi isimlere "Sektöre Katkı Sağlayanlar Ödülü" sunuldu. Gecede ayrıca, "En İyi Pasta Şefi", "En İyi Çikolata Şefi", "En İyi Restoran Tasarımı", "En İyi Tabak Tasarımı", "En İyi Servis", "En İyi Deniz Restoranı", "En İyi Street Food", "En İyi Brunch Mekanı" ve "En İyi Geleneksel Lokanta" gibi birçok farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu. Ödül alanlar arasında Malte Rohmann (En İyi Pasta Şefi), Gamze Baş (En İyi Çikolata Şefi), Five O'Clock (En İyi Patisserie Mekânı), TURK Fatih Tutak (En İyi Restoran Tasarımı), Mikla (En İyi Servis), Balıkçı Kahraman (En İyi Deniz Restoranı) ve Kokoreççi Asım Usta (En İyi Street Food) gibi isimler bulunuyordu.

Lezzeti keşfetmek için bir pusula

Gault & Millau, 1969 yılında Paris'te iki gazeteci ve yemek eleştirmeni Henri Gault ve Christian Millau tarafından yayınlanmaya başlayan ve günümüzde dünyanın en prestijli gastronomi rehberlerinden biri olarak kabul edilen bir "lezzet haritası". Her şefin ve restoranın özgünlüğüne inanan Gault & Millau, gastronomi dünyasının inceliklerini keşfetmek isteyenler için bir pusula görevi görmeyi hedefliyor.

Gault & Millau Türkiye Rehberi’nde yer alan restoranlar, Gault & Millau'nun deneyimli müfettişleri tarafından titizlikle değerlendirilerek lezzet, hizmet, atmosfer ve fiyat gibi kriterlere göre 1 ila 20 arasında puanlanıyor. Yüksek puan alan restoranlar, 1 ila 5 arasında değişen Gault & Millau şef şapkalarını (toque) kazanarak gastronomi tutkunlarının güvenilir adresleri arasında yer alıyor.

Ödül kazananların tam listesi için https://www.gaultmillau.com.tr/gault-millau-turkiye-2025-rehberi-ikinci-edisyonuyla-gastronomi-dunyasinin-onde-gelen-isimlerini-agirladi/