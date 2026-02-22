Türk sineması Berlinale’de tarih yazdı

Berlin’in Şubat soğuğu, her yıl olduğu gibi bu yıl da kırmızı halının üstünde başka bir ısıya dönüştü. 76. Berlinale’de Türk sineması, iki güçlü filmle tarihe not düştü.

İlker Çatak’ın yönettiği Sarı Zarflar, En İyi Film seçilerek Berlinale’nin en büyük ödülü Altın Ayı’yı kazandı. Film, siyasi görüşleri nedeniyle işinden edilen bir Türk yönetmen ile oyuncu eşinin hikâyesini anlatıyor.

Emin Alper

Berlin’de alkış yalnız bir filme değildi. Emin Alper’in Kurtuluş filmi de Gümüş Ayı Jüri Büyük Ödülü’ne layık görüldü.