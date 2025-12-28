Türkiye 2025’te ne okudu?

Türkiye’nin 2025 okuma haritası, kitap satışlarının ötesinde bir toplumsal eğilimi de görünür kılıyor. Hepsiburada’nın 2025 yılı kitap verileri, 15 milyon kitap siparişi ve 325 bini aşkın farklı eserle, okurun yöneldiği alanları, merak ettiği başlıkları ve yeni çıkan kitaplara gösterdiği ilgiyi ortaya koyuyor. Rakamlar kadar dikkat çekici olan ise şu: Okuma alışkanlıkları yalnızca “çok satanlar” etrafında değil; arama, favorilere ekleme ve yeni çıkanlara hızlı yönelim gibi davranışlarla birlikte şekilleniyor.

Çocuk kitapları önde

Açıklanan verilere göre 2025 boyunca en çok ilgi gören kategori çocuk kitapları oldu. Okuma yolculuğu en erken yaşta başlıyor; ebeveynler, çocuklar için hem eğitici hem duygusal bağ kuran kitaplara yöneliyor. Yılın en çok tercih edilen çocuk kitabı, Uykusu Gelmeyen Porsuk ile Constanze von Kitzing imzasını taşıyor. Onu, Çağrı Odabaşı’nın Genel Kültür Kitabım – Konuşuyorum ve Saniye Bencik Kangal’ın Zorbalığa Karşı Taktiklerim Var adlı kitapları izliyor.

Yazar bazında bakıldığında ise Çağrı Odabaşı, 2025’in en çok satan yazarı olarak öne çıkıyor. Aynı kitap, yıl boyunca hem en çok sipariş edilen hem de en çok favorilere eklenen eserlerden biri oldu.

Edebiyat kategorisi

Edebiyat kategorisinde 2025’in en çok satan yerli kitabı, Zülfü Livaneli’nin Bekle Beni adlı romanı oldu. Yabancı edebiyatta ise okurun merakı, Dan Brown’un yeni kitabı Sırların Sırrı etrafında toplandı.

Arama ve favoriler

Yıl boyunca yapılan aramalar, okurun zihnindeki öncelikleri de ele veriyor. 2025’te en çok aranan kitap, Çağrı Odabaşı’nın Bebek Üniversitesi Seti 1: Hikâyeli İlk Kavramlarım olurken; en çok aranan yazar Saniye Bencik Kangal oldu. Favorilere ekleme davranışında da yine çocuk ve aile odaklı kitaplar başı çekti.

Okuyucu profili

Kitap siparişi veren kullanıcıların yüzde 55’ini kadınlar, yüzde 45’ini erkekler oluşturuyor. Bu dağılım, özellikle çocuk ve kişisel gelişim kitaplarında kadın okurların belirleyici rolünü bir kez daha ortaya koyuyor.

Yayıncılar ve kategoriler

Çocuk kitaplarında Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Timaş Çocuk, Doğan Çocuk ve Yapı Kredi Yayınları öne çıkarken; edebiyatta Can Yayınları, İş Bankası Kültür Yayınları ve Doğan Kitap ilk sıralarda yer alıyor. Eğitim kitaplarında ise sınav odaklı yayıncılık, satış listelerinin belirleyici unsuru olmayı sürdürüyor.