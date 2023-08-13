Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası turneye hazırlanıyor

Gençleri sanata teşvik etmek amacıyla pek çok çalışma gerçekleştiren Sabancı Vakfı’nın desteğiyle, Şef Cem Mansur’un yönetiminde, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), 2023 yılı turne programı için Sabancı Üniversitesi’nde hazırlık kampına girdi.

Türkiye’de konservatuarlarda okuyan 16-22 yaşları arasındaki sınavla seçilen 73 genç müzisyenden oluşan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası bu yıl, Berlin Filarmoni Orkestrası’nda keman sanatçısı olarak yer alan Hande Küden, İstanbul Devlet Senfoni ve Borusan Filarmoni Orkestrası solo obuacısı Sezai Kocabıyık’ın eğitimleriyle tecrübe kazanacak.

23 Ağustos’ta başlıyor

Türkiye ve İtalya konser turnesine hazırlanan orkestra, ilk olarak 23 Ağustos’ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde seyirci ile buluşacak. Türkiye konserlerine 24 Ağustos’ta Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu’nda devam edecek Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, 26 Ağustos’ta da Nevşehir Kapadokya’da, Paşabağları Ören Yeri’nde Devlet Çoksesli Korosu’nun katılımıyla gerçekleştireceği konserde sanatseverlere müzik ziyafeti yaşatacak.

Yurt dışı turnesine 29 Ağustos’ta Sicilya’da düzenlenen Palermo Classica Festivali ile başlayacak orkestra, 31 Ağustos’ta Agrigento Tapınaklar Vadisi’nde, 1 Eylül’de Selinunte’de, 2 Eylül’de yeniden Palermo Classica Festivali’nde, 3 Eylül’de ise Corleone’da sahneye çıkacak. TUGFO, 6 Eylül’de İtalya’nın başkenti Roma’da dördüncü defa davetli olduğu, dünyanın önde gelen senfonik salonlarından Sala Santa Cecilia’da vereceği konser ile turnesini tamamlayacak.