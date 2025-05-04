Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi altı yaşında

Türkiye İş Bankası’nın Ulus’taki tarihi binasında 2 Mayıs 2019’da kapılarını açan İktisadi Bağımsızlık Müzesi, altıncı yılını geride bıraktı. İtalyan mimar Giulio Mongeri tarafından 1929’da inşa edilen ve Nisan 2025’te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne giren bina, 600 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı. Müze, ücretsiz rehberli turlar ve öğrenci atölyeleriyle tarih ve sanat meraklılarının uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Müzenin kalıcı sergisi “İktisadi Bağımsızlık”, Milli Mücadele’den tam bağımsızlığa uzanan süreci belge, fotoğraf ve objelerle anlatıyor. Atatürk’ün 1929’daki ziyaretinde fotoğrafının çekildiği Mavi Salon, Celal Bayar’ın makam odası ve Yönetim Kurulu’nun toplandığı Büyük Toplantı Salonu, birinci katta tarihi dokusuyla ziyaretçileri karşılıyor. İkinci kattaki “İstikbalinizin Emniyeti-Türkiye’nin Bankasıyla Bir Asır” sergisi, İş Bankası’nın Cumhuriyet’in kalkınma mücadelesindeki katkılarını gözler önüne seriyor. Üçüncü kattaki Ankara Sanat Galerisi’nde ise “İstanbul’un Resmi” sergisi, İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan eserlerle sanatseverleri bekliyor.

Atatürk Kütüphanesi

2024’te açılan Atatürk Kütüphanesi, 17 bine yakın öğrenci ve araştırmacıyı ağırladı. Milli Mücadele, Cumhuriyet ve iktisat tarihi üzerine 6 bini aşkın eserin yanı sıra 29 bin e-kitap, 7 bin süreli yayın, 2 bin 500 akademik dergi ve 45 bin belgelik arşiv sunan kütüphane, ücretsiz internet ve dijital kaynak erişimiyle dikkat çekiyor.

Ücretsiz etkinlikler ve ziyaret

Pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında açık olan müze, rehberli turlar ve atölyeler dahil tüm etkinlikleri ücretsiz sunuyor.