Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi binasının asırlık serüveni kitap oldu

Ne şanslıyız ki Türkiye İş Bankası’nın muhteşem resim ve heykel koleksiyonun sergilenen kısmını 29 Ekim’den bu yana Beyoğlu’ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi (RHM) binasında görebiliyoruz. Kütüphanemde Kıymet Giray’ın hazırladığı Türkiye İş Bankası Resim Koleksiyonu kitabı da bulunuyor Kıymet Hoca’nın dediği gibi “bu koleksiyon, çeşitli tarihlerde herhangi bir nedenle alınan yapıtların gelişigüzel bir araya toplanması amacının ötesinde.” Şimdilerde onun yanına bir kitap daha eklendi: Mimari bir monografi kitabı olan “Bina Bina İçinde”, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle okurlarıyla buluştu. Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olarak ziyarete açılan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi binasının geçtiğimiz yüzyılın ilk yıllarında başlayan yolcuğunu aktaran eser, 2016’da Venedik Bienali Türkiye Pavyonunun eş küratörlüğünü yapan Mimar Ertuğ Uçar ve Yazar Feride Çiçekoğlu tarafından kaleme alındı.

Bir zaman yolculuğu

Beyoğlu’na tarihsel bir bakış sunan eser, Ertuğ Uçar ve Feride Çiçekoğlu’nun zaman içerisinde değişen Beyoğlu deneyimlerinden izler taşıyor. Bir asrı aşan varoluşuna üç hayat sığdırmış bir binanın Bodvi Apartmanı ile başlayan ve Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi olma serüvenine eşlik eden kitap, okuyucusunu bir zaman yolculuğuna davet ediyor. Bu yolculukta mekânsal hafıza tazelenirken binaların değişmesiyle unutulmaya yüz tutmuş anılar da açığa çıkıyor. Kolektif hafızanın ön plana çıkarılmasıyla “zeitgeist” yani zamanın ruhu, okuyucusuyla beraber hayat buluyor.

Mimar Ertuğ Uçar ve yazar Feride Çiçekoğlu.

Binaların şansı olur mu?

Ertuğ Uçar ve Feride Çiçekoğlu’nun titizlikle çalıştığı kitap, yalnızca Beyoğlu’nun değişen yapılarına değil, Bodvi Apartmanı aracılığıyla hem tarihe hem de sanata ışık tutuyor. 19. yüzyılın değişen yüzü olarak Pera’da boy gösteren ve bugün Resim Heykel Müzesi olarak sanatseverleri ağırlayan Bodvi Apartmanı, Bina Bina İçinde’de Uçar’ın sorduğu “Binaların şansı olur mu?” sorusuna âdeta bir yanıt niteliğinde… Ertuğ Uçar esere ilişkin şunları söylüyor: “Bu kitap İş Bankası Resim Heykel Müzesini, yalıtılmış bir mimari nesne olarak değil Beyoğlu’nun ve İstanbul’un yakın tarihi içinde yer alan, o tarihi yapan parçalardan biri olarak hikâye ediyor.” “Bina Bina İçinde” kitabı Resim ve Heykel Müzesi mağazası RHM Dükkân’dan Pazartesi hariç her gün 10.00-19.00 saatleri arasında temin edebiliyor, seçkin kitapçılarda satışa sunulan kitap, www.iskultur.com.tr adresinden de sipariş edilebiliyor.