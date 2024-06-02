Türkiye İş Bankası’nın 100. Yıl Gala Konseri için ustalar bir araya geldi

İş Sanat’ın #SahneHazır sloganıyla sanatseverlerin beğenisine sunduğu 24. sezon programı dünyaca ünlü müzisyenleri ve müzik topluluklarını binlerce sanatsever ile buluşturdu.

Türkiye’den ve dünyadan farklı seslerin izleyicilerin beğenisine sunulduğu sezonun kapanışı ise Volkswagen Arena’da, Türkiye İş Bankası’nın 100. yılına özel Gala Konseri ile gerçekleşti.Bu görkemli gala konserinde İş Sanat, müzikseverlerin uzun süredir büyük bir heyecanla beklediği, dünyanın en büyük seslerinden Plácido Domingo, dünyaca ünlü tenorumuz Murat Karahan ve başarılı soprano Elena Stikhina’yı, şef Carlo Tenan’ın yönettiği Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile bir araya getirdi.

Solo performanslar ve düetlerle izleyicilere benzersiz bir müzik şöleni sunan solistler ve orkestra, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Georges Bizet, Jacques Offenbach, Umberto Giordano, Manuel De Falla, Pablo Sorozábal, Johann Strauss II ve Franz Lehár’ın, operanın farklı tarz ve dönemlerini yansıtan eserlerinden çok geniş bir repertuvarla sahne aldı.

Türkçe eserlerin de yer aldığı programın sürprizleri ise Karahan’ın seslendirdiği Şehrazat parçası “Kıyamam”, “Yaralı Gönül”, Domingo’nun Karahan’a eşlik ettiği “Senede Bir Gün” ve tüm solistleri sahnede bir araya getiren “Baba” film serisinin tema şarkısı “Parla Più Piano” oldu. Volkswagen Arena’yı dolduran binlerce izleyicinin solistleri ve orkestrayı dakikalarca ayakta alkışladığı yaklaşık iki saatlik bu gala konseri ile Türkiye İş Bankası’nın 100. yılı unutulmaz bir şekilde kutlanırken İş Sanat’ın 24. sezonu da müzikseverlerin hatırından uzun süre çıkmayacak bir kapanış yaptı.