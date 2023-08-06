“Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” Kapadokya’dan başladı

FARUK ŞÜYÜN

Türkiye’nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere iki yıl önce Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’yle başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bu yıl Nevşehir, Trabzon, Erzurum, Çanakkale, Gaziantep, Ankara, Konya, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Antalya olmak üzere 11 şehirde düzenlenecek. Festivallerin ilk durağı Kapadokya.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Nevşehir’de düzenlenen ve 13 Ağustos’a kadar sürecek festival; sergi, konser, söyleşi ve atölyelerden oluşan 300’den fazla etkinliği sanatseverlerle ücretsiz olarak buluşturuyor.

30’dan fazla mekânda yapılan etkinliklerde binden fazla sanatçı yer alıyor. Dünyada eşi benzeri bulunmayan peribacaları ve rengarenk balonlarla âdeta bir görsel şölenin yaşandığı Kapadokya’ya yolu düşenler, dokuz gün boyunca birbirinden farklı deneyimler yaşıyor.

Hangi ilde hangi tarihte?

Festival maratonu Sümela Kültür Yolu adıyla 19-27 Ağustos’ta Trabzon’da, Palandöken Kültür Yolu ismiyle 19-27 Ağustos’ta Erzurum’da, Troya Kültür Yolu adıyla 9-17 Eylül’de Çanakkale’de, Gaziantep Kültür Yolu ismiyle 16-24 Eylül’de Gaziantep’te, Başkent Kültür Yolu adıyla 16 Eylül-1 Ekim’de Ankara’da, Mistik Müzik Festivali ismiyle 22-30 Eylül’de Konya’da, Beyoğlu Kültür Yolu adıyla 30 Eylül-15 Ekim’de İstanbul’da, Sur Kültür Yolu ismiyle 14-22 Ekim’de Diyarbakır’da, Efes Kültür Yolu adıyla 28 Ekim-5 Kasım arasında İzmir’de, Antalya Kültür Yolu adıyla 4-12 Kasım’da Antalya’da sürecek.

Kültürümüzün şehir/semt merkezli olarak ele alındığı, sanat-zanaat-gastronomi-sohbet-gösteri-eğlence vb. etkinliklerin, mekanların, her yaştan halkın ve ziyaretçilerin buluştuğu rotanın adı olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri 2021’in Ekim ayında İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başlamış, 2022 yılında ise Ankara Başkent KYF, Çanakkale Troya KYF, Diyarbakır Sur KYF ve Konya Mistik Müzik Festivali’nin dahil olmasıyla 5 ayrı şehirde gerçekleştirilmişti.