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“Türkiye restoran pazarını dünya restoran pazarına açacağız”

Dünyanın en prestijli iki gastronomi rehberinden biri olan Gault & Millau, Sözen Group iş birliği ile 17. ülke olarak Türkiye’ye geliyor. Gault & Millau Türkiye rehberi, kasım ayında yayınlanmış olacak.

Haber Merkezi
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FARUK ŞÜYÜN

İlk kez 1969'da Paris'te, gazeteci ve yemek eleştirmeni Henri Gault ve Christian Millau tarafından hazırlanan Gault & Millau, Sözen Group iş birliğiyle ülkemizde de yayımlanacak. Dünyanın en prestijli iki gastronomi rehberinden biri olan Gault & Millau, Sözen Group iş birliği ile 17. ülke olarak Türkiye’ye geliyor. Gault & Millau Türkiye rehberinin kasım ayındaki lansmanı öncesinde Türkiye versiyonu için saha çalışmaları sürdürülüyor.

Sözen Group CEO’su Gökmen Sözen konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sözen Group, dünyaca ünlü Gault & Millau kataloğu ile Türkiye restoran pazarını dünya restoran pazarına açacak. Kasım ayında Gault & Millau’nun 2024 kataloğunu Türkiye pazarına ve dünya pazarına sunmaktan mutluluk duyacağız.”

Gökmen Sözen’e bu önemli girişimi nedeniyle lezzetlerin peşinde koşan biri olarak teşekkür ediyor, yeni rehberi heyecanla bekliyorum.