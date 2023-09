“Türkiye’nin 100. Yılı” temasıyla gerçekleştirilecek

Karaca, Nippon Paint, Schwarzkopf, English Home, bonna, Molu, İstanbul Çiçekleri, Tina Jewellery’nin ve daha birçok markanın katılımı ile gerçekleşecek olan Sofralar Sergisi bu yılda düzenleyeceği etkinlikler ve panellerle dünyaca ünlü dokuz davet tasarımcısını ağırlayacak. Etkinliğin ev sahipliğini yapan Hilton İstanbul Bosphorus başta olmak üzere, The Peninsula İstanbul, CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul, Shangri-La Bosphorus Istanbul, Raffles Hotel, The Stay Hotels, Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul, Çırağan Kempinski, Conrad İstanbul Bosphorus, Hagia Sophia Mansions, JW Marmara Sea Hotel, Ritz- Carlton Hotel, Sait Halim Paşa, Grand Tarabya Hotel, Six Senses Hotel Four Seasons Bosphorus, Divan Hotel, Rixos Hotel, Vakko Hotel, Fairmont Quasar İstanbul. Otellerin yanı sıra, Sarnıç Restaurant mekân sponsoru olarak etkinlikte yer alacak.

KM Events kurucusu ve direktörü Meltem Tepeler, “Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye’nin 2022 yılında en çok ziyaretçi alan ilk üç ülkeden biri olduğunu belirtti. Zengin tarihi, mimarisi ve gastronomi çeşitliliği ile İstanbul’un Türkiye’nin bu alandaki kalbi olduğunu vurgulayan Tepeler, “Ülkemiz turizm konusunda oldukça cazip bir destinasyon. Bu mirasın etkinlik turizmi açısından hak ettiği yeri alması için ‘Sofralar Sergisi’ ve takip eden projelerin ülkemize katma değer sağlaması çok önemli. Son yıllarda etkinlik turizmi konusunda önemli adımlar atıyoruz ve Türkiye pazarının gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

bluechip creative events ajans Kurucu Başkanı Elmas Özler ise konuşmasında “Biz, bir hayalle başladığımız ve güçlendirdiğimiz bu yolculuğumuzda güzel İstanbul’umuz ve Türkiye’miz için katma değer sağlayacak bir projeyi hayata geçirmeyi hedefledik. Bu yıl, özel bir yıl bizim için. Cumhuriyetimizin 100. yılında, ikinci kez düzenleyeceğimiz Sofralar Sergisi için Türkiye’mizin uluslararası platformlarda nitelikli projeler ile anılması amacıyla KM Events ile tekrar güçlerimizi birleştirdik, hayallerimizi büyüttük. Yolculuğumuzda bizlere eşlik eden, bu büyük hayalimizi gerçekleştirmemize olanak tanıyan değerli sponsor ve destekçilerimize çok teşekkür ederiz” dedi.

İstanbul’u “Kutlamalar Destinasyonu” olarak uluslararası platformlarda öne çıkarmayı amaçlayan “Sofralar Sergisi” projesi, 31 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında Hilton İstanbul Bosphorus’ta gerçekleştirilecek. Sergide, paneller, workshoplar, özel tadım aktiviteleri ve sürpriz de yer alacak.