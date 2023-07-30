Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası bale festivali 20 yaşında

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, ülkemizin ilk ve tek bale festivali olan, Uluslararası Bodrum Bale Festivali 20. yaşını performanslar, yabancı konuk dansçı ve topluluklarla kutlamaya hazırlanıyor. Festival, 5-17 Ağustos tarihleri arasında Bodrum Kalesi, Kuzey Hendeği sahnesinde gerçekleştirilecek.

22 yıldır kapalı gişe

Festivalin açılış eseri, 22 yıldır kapalı gişe sahnelenen Harem balesi. Ney, kanun, bendir ve kudüm gibi Klasik Türk müziği sazlarıyla canlı olarak icra edilen, Türk Bale eseri Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 5 Ağustos Cumartesi akşamı sahnelenecek. İzmir Devlet Opera ve Balesi 8 Ağustos Salı akşamı, Notre Dame’ın Kamburu balesini sahneye taşıyacak. Yabancı konuk topluluklar ve sanatçılar ile renkli performansların yaşanacağı festivalde masalsı Hint Danslarının sergileneceği A Passage To Bollywood adlı eserleri ile Navdhara Hint Dans Tiyatrosu 11 Ağustos Cuma akşamı seyircilerimizle buluşacak. İspanya’dan gelen kadın dansçıların sahneleyeceği ve koreografisi, İspanyol dansçı Aarón Vivancos ve Elías Vivancos ait olan Woman By Aarón Vivancos adlı Flamenko eseri 13 Ağustos Pazar akşamı sahnede olacak. Festival, 16-17 Ağustos Çarşamba ve Perşembe akşamları, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Don Kişot balesi ile sona erecek. Tüm Temsiller, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği sahnesinde, Saat 21.30’da başlayacak.