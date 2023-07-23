Üç bin yıldır yaşam sürüyor: Samandağ ziyareti

Samandağ ilçe merkezindeki dar sokakların iki tarafındaki apartmanların hepsi ya tamamen çökmüş ya da ağır hasarlı. Kırsal yerleşimin yoğun olduğu ilçede, köylerde ve mahallelerde yaşayanlar, evlerinin bahçelerinde, çadırlarda, barakalarda, konteynırlarda barınıyorlar. Onların arasından, açık olan sokaklardan geçerek üç bin yıllık geçmişinin olduğuna inanılan Hıdırbey Musa Ağacı’na uğruyoruz.

Hıdırbey Musa Ağacı

Rivayete göre, Samandağ Sahili'nde buluşan Hz. Hızır ile Hz. Musa birlikte dağa çıkmışlar. Bu ağacın bulunduğu noktaya geldiklerinde Hz. Musa elindeki asayı toprağa saplamış ve eğilerek su içiyor. Tekrar dönüp baktığında asanın yeşerip fidana dönüştüğünü görüyor. Ağacın gövde çapı 7,5, çevresi 21, yüksekliği ise 7 metre. Dalları yaklaşık 1000 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Çok şükür, depremden yara almamış.

Hıdırbey Musa Ağacı



Vakıflı köyü

Hemen yakınındaki Türkiye’nin tek Ermeni köyü Vakıflı da yaşanan depremlerde çok hasar görmese de olumsuz etkilenmiş. Depremden sonra yaşlılar ve okula giden çocuklar geçici bir süreliğine köyden ayrılmış. Kilisenin çan kulesi ve bir duvarı yıkık durumda. Deprem gününden bu yana ayin yapılmıyormuş, Vakıflıların ürettikleri ürünleri sergiledikleri minik dükkânlar da kapalı… Avlunun zeminini otlar bürümüş.

Vakıflı köyü kilisesi

Hızır Türbesi

Samandağ sahiline iniyor ve Hızır Türbesi’ni ziyaret ediyoruz. Türbe, depremden zarar görmeyen inanç merkezlerinden biri. Kuran-ı Kerim'de Kehf Suresi’nde geçen Hızır Aleyhisselam ve Hazreti Musa'nın buluştukları yer olduğu düşünülüyor. Türbenin içindeki mangaldan yükselen buhur kokuları arasında tespih ağacı sakızına ait olanlar yoğunlukta. Türbenin ortasındaki kayanın çevresinde dualar okuyarak üç kez dönmek âdet olmuş.