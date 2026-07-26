Umut Mutfağı’nda gelecek pişiyor

Bir mutfakta yalnızca yemek pişmez. Bazen umut büyür, yetenek keşfedilir, dayanışma güçlenir ve geleceğe uzanan yepyeni bir yol açılır. Mattia Ahmet Minguzzi’nin anısını yaşatmak amacıyla hayata geçirilen Umut Mutfağı Projesi de gençlerin hayatına gastronomi aracılığıyla dokunan bu özel hikâyelerden biri.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının himayesinde; İstanbul Valiliğinin katkıları, Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi (USLA) ile Efsanevi Gastronomi Masası’nın iş birliğiyle yürütülen proje, devlet koruması altındaki gençleri mutfağın dönüştürücü gücüyle buluşturuyor.

Projenin eğitim ayağında, USLA Akademi Genel Müdürü Şef Çiğdem Alagök’ün vizyoner yaklaşımı ve güçlü desteği önemli bir rol üstleniyor. Gastronomi alanındaki birikimini toplumsal faydayla buluşturan Alagök, gençlerin yalnızca mesleki beceriler kazanmasına değil, kendi potansiyellerini keşfederek geleceğe güvenle hazırlanmasına da öncülük ediyor. Eğitime, fırsat eşitliğine ve gençlerin istihdamına verdiği değer, Umut Mutfağı’nı bir aşçılık programının ötesine taşıyarak kalıcı ve ilham verici bir sosyal dayanışma modeline dönüştürüyor.

Gençler; temel mutfak tekniklerinden hijyen standartlarına, yerel üretimden sıfır atık bilincine, ekip çalışmasından meslek disiplinine kadar gastronominin farklı yönlerini uygulamalı olarak öğreniyor. Türk mutfağının yanı sıra dünyanın farklı mutfak kültürlerini de tanıyan öğrenciler, bu süreçte yalnızca yemek yapmayı değil; üretmenin, paylaşmanın ve birlikte başarmanın değerini deneyimliyor.

Bu arada eğitim programı kapsamında yapılan atölye çalışmalarında 13 şef, bilgi ve deneyimlerini projeye katılan 13 gençle paylaşıyor.

Kebap kültürüne ustaların mutfağında yolculuk

Ağustos ayında ilk mezunlarını vermeye hazırlanan Umut Mutfağı’nın eğitim yolculuğundaki en anlamlı duraklardan biri Köşebaşı Levent Restoran oldu. Gençler burada, Türk mutfağının en köklü değerleri arasında yer alan kebap kültürünü ustalarından dinleme ve mutfağın içinde uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

Kebap, Anadolu coğrafyasında yalnızca ateşte pişen bir yemek değil; ustalık, sabır ve kuşaktan kuşağa aktarılan güçlü bir kültürel miras anlamına geliyor. Etin hazırlanmasından baharatların kullanımına, ateşin doğru yönetilmesinden servis geleneğine kadar her aşaması ayrı bir bilgi ve deneyim gerektiriyor.

Köşebaşı Levent Restoran’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada gençler, mutfaktaki hazırlık sürecinin en temel aşamalarından başlayarak çalışmaya katıldı. Ustalarının rehberliğinde eti kesip ayıklayan öğrenciler, ürünün hazırlanışından pişirilmesine ve sofraya ulaşmasına kadar geçen süreci yakından deneyimledi. Böylece kebap kültürünün yalnızca lezzetten değil; doğru malzeme, emek, dikkat ve ustalıktan oluştuğunu yerinde öğrendiler.

Cemre Temim Akademi Şefi, Ali Akkaş Çiğdem Alagök (soldan)

Gençlerin elinden geleneksel bir sofra

Sabahki etkinliğin ardından gençler, hazırlık aşamalarında görev aldıkları zengin bir menüyü davetlilere sundu. Sofrada puf pide ve tulum peyniriyle başlayan lezzet yolculuğunu kabaklama, soslu patlıcan ve Gavurdağı salatası takip etti. Fındık lahmacun ve zırh kebabı, kebap kültürünün ustalık isteyen yönlerini sofraya taşırken menü, geleneksel irmik tatlısıyla tamamlandı.

Gençlerin emeğini, eğitim boyunca kazandıkları becerileri ve Türk mutfağının zenginliğini bir araya getiren bu menü, sıradan bir yemek sunumunun çok ötesindeydi. Kesilen her malzemede, hazırlanan her tabakta ve yapılan her serviste aylar süren eğitimin izleri vardı.

Yemeğe, şefler de davetliydi. Oturma düzeni, gençlerin gastronomi alanından isimlerle karşı karşıya oturacağı şekilde planlanmıştı. Böylelikle onlarla sohbet etme fırsatını da yakaladılar.

Bu özel sofra aynı zamanda gençlerin mutfakta kazandıkları özgüveni göstermelerine de imkân verdi. Ustalarından öğrendiklerini uygulamaya dönüştüren öğrenciler, profesyonel bir mutfağın temposunu deneyimlerken ortaya koydukları ürünleri misafirlerle paylaşmanın heyecanını yaşadı.

Bir meslekten daha fazlası

Umut Mutfağı, gençlere yalnızca mesleki beceri kazandırmayı değil, onların kendi yeteneklerini keşfetmelerini ve geleceğe daha güvenli adımlarla ilerlemelerini amaçlıyor.

Mutfakta üstlenilen her sorumluluk, hazırlanan her tabak ve birlikte tamamlanan her servis, gençlerin özgüvenini biraz daha güçlendiriyor. Çünkü gastronomi; teknik bilgi kadar sabır, dikkat, yaratıcılık ve dayanışma da gerektiriyor.

Bu yönüyle Umut Mutfağı, klasik bir mesleki eğitim programının ötesine geçiyor. Gençlerin yeteneklerini görünür kılan, istihdam olanaklarını artıran ve onlara yeni bir gelecek ihtimali sunan güçlü bir sosyal dayanışma modeli ortaya koyuyor.

Bir hatıradan doğan umut

Mattia Ahmet Minguzzi’nin anısını yaşatmak için başlayan bu anlamlı yolculuk, bugün gençlerin hayallerine ve geleceğine dokunan kalıcı bir iyilik hareketine dönüşüyor. Onun adına kurulan her sofra, öğrenilen her yeni tarif ve paylaşılan her deneyim, umudun çoğalmasına katkıda bulunuyor.

Ağustos ayında ilk mezunlarını verecek Umut Mutfağı Projesi, gençleri gastronomi sektörüne hazırlarken Türk mutfağının köklü mirasını da yeni kuşaklara aktarıyor. Köşebaşı’nda hazırlanan benim de bulunduğum özel sofra ise gençlerin aylar boyunca öğrendiklerini emeğe, lezzete ve paylaşıma dönüştürdükleri unutulmaz bir buluşma olarak hepimizin hafızasında yerini aldı.

Mutfakta o gün yalnızca yemekler değil; cesaret, dayanışma ve yeni başlangıçlar, ocağın üzerinde gelenek, tezgâhın başında emek, sofrada ise geleceğe dair umut vardı.