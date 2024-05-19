Unilever Food Solutions’tan “Geleceğin Menüleri 2024”

Dünyanın farklı kültürlerinden gelen ve 250’si UFS bünyesinde çalışmalarını sürdüren, toplamda bin 600’den fazla şefin çalışmaları ve geleceğe dair ön görüleriyle oluşturulan “Geleceğin Menüleri Trend Raporu” ilk kez yayınlandığı 2023 yılında sektöre yön veren bir çalışma olmuştu. Mart ayında ikincisi yayınlanan “Geleceğin Menüleri Trend Raporu 2024”ün Türkiye lansmanında davetliler lezzetin renk ve müzikle birleştiği bir deneyim yaşadı.

UFS Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdürü Yılmaz Tokgöz ve UFS Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Bölgesi’nden sorumlu Pazarlama Lideri Didem Molay Sevin’in açılış konuşması ile başlayan gecede, dünyaca ünlü şefler de konuşmalarıyla davetlilere ilham verdi.

Mutfağında yalnız kadınlar var

Tamamen kadınlardan oluşan mutfağıyla gastronomi alanında bir devrim yaratan Darjeeling Express restoranın sahibi, Chef’s Table’da hikâyesi anlatılan ilk İngiliz şef ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Şef Savunucusu, 2019’da Business Insider tarafından Yiyecek İçecek Alanında En Harika 100 ve 2024’te Times Dergisi tarafından Dünyanın En Etkili 100 İnsanı arasında gösterilen, ödüllü yemek kitaplarını yazarı Asma Khan’ın ilham verici konuşması ve “İyi Hissettiren Yiyecekler” trendi odağında sadece lansman günü için özel olarak hazırladığı reçete de davetliler tarafından beğeni topladı.

Gecenin diğer önemli misafiri, fermantasyon konusunda yazdığı kitaplar, yaptığı çalışmalar ve araştırmalarla mutfaklara yeni bir bakış açısı katan fermantasyon uzmanı, Hollanda asıllı şef Christian Weij’in konuşması ve gece için hazırladığı başlangıç tabağı da davetliler tarafından beğenildi. Gecede Unilever Food Solutions Lider Şefi Osman Bahardır ve ekibinin, Divan ekibiyle birlikte hazırladığı lezzetli tabaklar servis edilirken Bahadır menüyü ve trendleri anlattığı konuşmasıyla davetlileri gece hakkında bilgilendirdi. Ayrıca gecede servis edilen kokteyl atıştırmalıklarından ana yemeğe kadar tüm yemeklere UFS çatısı altında yer alan Knorr, Hellmann’s, Calve ve Carte d’Or ürünleri lezzet kattı.