Urla’da bir sofra, bir perde: Gastronomi sinemayla buluşuyor

Gastronomi ve sinemanın kesişim noktasında konumlanan Uluslararası Gastronomi Film Festivali (UGF), 5–7 Haziran tarihleri arasında Urla’da düzenleniyor. Festival, yalnızca film gösterimleriyle değil; atölyeler, yarışmalar, sektör buluşmaları ve söyleşilerle, gastronomiyi bir yaşam kültürü olarak ele alan kapsamlı bir program sunuyor. Urla’nın tarih, doğa ve mutfakla iç içe geçmiş dokusu, festivalin çok disiplinli yapısı için doğal bir sahne oluşturuyor. Bağların, zeytinliklerin ve kadim mutfak hafızasının arasında sinema konuşmak, hikâyeleri tatla, tadı hikâyeyle buluşturmak festivalin temel iddiası.

Perde açılıyor

UGFF kapsamında izleyicileri ve sektör profesyonellerini buluşturacak pek çok başlık yer alıyor: Klazomenai Uluslararası Kısa Film Yarışması, Veri Gurmesi, Sine Sınıf, Gastro Sınıf, Açık Büfe B2B Buluşmaları, Açık Perde ve Komşu Sofra etkinlikleri… Bu başlıklar, gastronominin yalnızca mutfakta değil; veriyle, eğitimle, üretimle ve paylaşım kültürüyle de nasıl ilişkilendiğini görünür kılıyor. Festival, sinema ve gastronomi profesyonellerini aynı sofrada buluşturarak yeni iş birliklerine zemin hazırlamayı da hedefliyor.

Yerelden küresele

UGFF, Türkiye’nin zengin gastronomi mirasını sinemanın evrensel diliyle uluslararası alana taşımayı amaçlıyor. Yerel değerleri görünür kılan bu yaklaşım, Urla’yı yalnızca bir destinasyon değil; aynı zamanda güçlü bir kültür ve lezzet durağı olarak konumlandırıyor. Festival, mutfağın hikâyesini anlatırken, o hikâyenin üreticisini, toprağını ve belleğini de ihmal etmiyor.

Festivalin mutfağı

Festivalin Yönetim Kurulu’nda Kurucu Direktör Gülper Ergün, Festival Koordinatörü Yeşim Kaya, Artistik Direktör Ferdinando Maddaloni, Gastronomi Küratörü Yalçın İnam, Medya ve İletişim Sorumlusu Yağmur Yağcı, Yarışmalar ve Program Sorumlusu Seda Kanburoğlu, Uluslararası Gastronomi Küratörü Claudio Chanelli ile Festival Asistanı Delfin Can yer alıyor. Danışmanlar Kurulu ise kültür, sinema ve gastronomi dünyasından güçlü isimleri bir araya getiriyor: Ahmet Güzelyağdöken, Ebru Erke, Ebru Koralı, Ercan Kesal, Ezel Akay, Fadik Sevin Atasoy, İlhan Koçulu, İsmail Ertürk, Pınar Kartal Timer, Serra Yılmaz, Sırma Güven ve Zeynep Atakan.

Urla’da buluşmak üzere

Uluslararası Gastronomi Film Festivali, izleyicisini yalnızca film izlemeye değil; tatmaya, düşünmeye, konuşmaya ve birlikte üretmeye çağırıyor. Urla’da kurulacak bu sofra, sinemanın ışığıyla gastronominin belleğini aynı anda aydınlatmaya hazırlanıyor.