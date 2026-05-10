Venedik’te bir yeni ekran hikâyesi

Venedik’in o meşhur tarih kokan sokaklarında, sanatın kalbinin attığı Teatro La Fenice’de bu kez bambaşka bir heyecan vardı. Türkiye’nin profesyonel dikey dizi stüdyosu olan İki Dakika Creative House, cebimize sığan o koca dünyayı Avrupa’nın en köklü opera sahnelerinden birine taşıdı.

1792 yılında açılan ve adını küllerinden yeniden doğan anka kuşundan alan bu tarihi yapı, yüzyıllar boyunca Rossini’den Verdi’ye kadar klasik müziğin büyük ustalarını ağırlamıştı. İşte bu görkemli sahnede, “yeniden doğuşun” simgesi olan bu mekânda İlkin Kavukçu’nun liderliğindeki ekip, hikâye anlatıcılığının en yeni halini, “7,5’uncu sanatı” İtalyan izleyicilere sundu. Aslında Venedik’in seçilmesi tesadüf değil. Çünkü bu şehir yalnızca geçmişin ihtişamını taşıyan bir açık hava müzesi değil; aynı zamanda yüzyıllardır sanatın, estetiğin, hikâye anlatıcılığının ve görsel hafızanın yeniden üretildiği bir merkez. Şimdi o kadim hikâye geleneğinin içine, cep telefonlarının dikey ekranlarından yükselen yeni bir anlatı dili ekleniyor.

“Hikâye artık cebimizde”

Lansmanda davetlilere hitaben duygusal ve vizyoner bir konuşma yapan kurucu İlkin Kavukçu, bu yolculuğun aslında çok basit ama sarsıcı bir gözlemle başladığını anlattı:

“İnsanlar artık hikâyeleri yalnızca televizyon ekranlarında ya da devasa platformlarda izlemiyor. Hikâyeler artık cebimizde, elimizde, günün her ânında bizimle birlikte. Mobil ekran, bugün tüm dünyada ‘birincil ekran’ haline geldi. Bu sadece teknik bir format değişimi değil; bu, hikâyenin nasıl kurulduğunu, nasıl hissedildiğini ve nasıl tüketildiğini kökten değiştiren bir dönüşüm.”

Belki de bugün tam olarak yaşadığımız şey bu… İzleme alışkanlığı kadar anlatım ritmi de değişiyor. Daha hızlı, daha yoğun, daha doğrudan bir hikâye dili doğuyor.

Organik başarı

Şirket, kuruluşunun üzerinden henüz bir yıl bile geçmeden YouTube, Instagram ve TikTok’ta ulaştığı verilerle dikey dizi formatının bir “gelip geçici heves” olmadığını somutlaştırdı. Kavukçu’nun paylaştığı veriler sektörü heyecanlandıracak türden:

Erişim Gücü: Ekim 2025’ten bu yana yayında olan üç diziyle toplamda 650 milyonun üzerinde organik görüntülenme elde edildi.

Bağımlılık Yaratan Deneyim: Kullanıcılar bu içeriklerde toplamda 100 milyon dakikadan fazla zaman geçirdi; bu da içeriklerin sadece “tıklanmadığını”, gerçekten “izlendiğini” gösteriyor.

Pazarın Geleceği: Küresel dikey video pazarı bugün 250 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmışken, 2033 yılına kadar bu rakamın 600 milyar dolara yaklaşması bekleniyor. İki Dakika Creative House, bu pastadan Türkiye’ye büyük bir pay getirmeyi hedefliyor.

Yoğun ilgi gördü

La Repubblica gibi mecralar, bu girişimi “akıllı telefondan seri üretime” geçişin en profesyonel örneği olarak tanımlayarak formatın Avrupa pazarındaki potansiyeline dikkat çekiyor.

Bugün dijital dünyada milyonlarca içerik birkaç saniye içinde kaybolup giderken, insanların bir hikâyeye dakikalarını ayırması artık başlı başına önemli bir başarı ölçüsü. Tam da bu nedenle rakamların ardında yalnızca algoritmalar değil, değişen insan davranışları var.

İtalya’nın iş, sanat, kültür dünyası ve İtalyan basınının yoğun ilgi gösterdiği lansmana İki Dakika’nın izlenme rekorları kıran ilk dikey dizisi Yeni Nesil Aile’nin başrol oyuncusu Eda Ece, Mayıs ayında izleyici ile buluşacak yeni dizisi Düşes’in oyuncuları Pelin Karahan, Seçkin Özdemir, Gökberk Demirci, Erdal Özyağcılar, Melisa Doğu ve Zeynep Özyağcılar, Yönetmen Mustafa Kotan, senarist Ece Yosmaoğlu ve TC Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem de katıldılar.

Erdal Özyağcılar, İlkin Kavukçu, Pelin Karahan, Mustafa Kotan, Ece Yosmaoğlu, Gökberk Demirci, Melisa Doğu (soldan)

Bir sanat köprüsü

Venedik’in seçilmesi sadece bir görsellik meselesi değil, stratejik bir adım. Kavukçu, Venedik’i güçlü görsel kültürü ve hikâye geleneğiyle “geçmişten geleceğe bir köprü” olarak tanımlıyor.

Lansmanda bir de müjde verildi; yaz ortasında çekimlerine başlanacak olan, hikâyesi Venedik’ten başlayıp İstanbul Galata’ya uzanan yeni dikey dizi projesi. Gezi boyunca bizim rehberliğimizi de üstlenen Dr. Serap Mumcu tarafından kaleme alınan bu proje, şirketin global vizyonunun somut nişanelerinden biri. Venedik’ten Galata’ya uzanan bu hikâye hattı ayrıca anlamlı. Çünkü her iki şehir de yüzyıllardır ticaretin, göçün, sanatın ve kültürel karşılaşmaların merkezlerinden biri oldu. Şimdi bu iki kadim liman, dijital çağın yeni hikâye diliyle yeniden birbirine bağlanıyor.

Sektörün tanınmış isimleri

Dikey diziye “burun kıvıran” sosyal medya içeriği algısını yıkan unsurlardan biri de bu tür çalışmalarda pek rastlamadığımız profesyonel kadro.

Bu isimlerden Erdal Özyağcılar şöyle konuşuyor:

“Meslekte 50 yılımı doldurdum. Duyguyu anlatmak için uzun sahnelere gerek yok; iki dakikada o doğru geçişle duyguyu verebilmek büyük bir maharet. Sinema tam olarak budur.”

Pelin Karahan ise 15 Mayıs’ta lansmanı yapılacak “Düşes” dizisi için şunları söylüyor:

“Düşes, bir kadının tek başına da ne kadar güçlü ve mutlu olabileceğini anlatan çok özel bir mahalle komedisi. Venedik gibi tarihi bir yerde bu modern lansmanı yapmak büyüleyici.”

Şirketin ilk dikey dizisinde rol alan Eda Ece de değişimin yönünü şu sözlerle anlatıyor:

“Dikey dizilerin ulaştığı bu rakamlar, aslında izleyicinin neyi beklediğini söylüyor. Artık dünyada her şey dikey ekranlara evriliyor.”

Aslında burada yalnızca yeni bir teknik format konuşulmuyor. Oyunculuk ritmi değişiyor, kurgu dili değişiyor, hikâyenin temposu değişiyor. Belki de sinema ve televizyonun yüz yılı aşkın anlatı geleneği, şimdi yeni bir eşikten geçiyor.

Türkiye için yeni bir yaratıcı alan

Türkiye bugün dizi ihracatında dünyanın en güçlü ülkelerinden biri. Yıllardır Orta Doğu’dan Latin Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyada Türk dizileri milyonlarca insan tarafından izleniyor. Şimdi aynı yaratıcı üretim gücü, mobil ekranların dünyasına taşınıyor.

İki Dakika Creative House’un hedefi de tam olarak bu: Türkiye’yi MENA ve Avrupa için bölgesel bir dikey drama üretim üssü haline getirmek.

Belki de önümüzdeki yıllarda “Türk dizisi” kavramını yalnızca televizyon ekranlarıyla değil, dünyanın her yerinde insanların avuçlarında taşıdığı ekranlarla birlikte düşüneceğiz. Ve belki de hikâyenin yeni sahnesi artık yalnızca salonlar, televizyonlar ya da sinema perdeleri değil; cebimizde taşıdığımız o küçük ekran olacak.