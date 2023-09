Wish More Hotel Şişli gastronomi deneyimi de vaat ediyor

Takip Et

Şişli… İstanbul’un Beyoğlu’ndan sonra elektrik ve havagazı almaya başlayan ikinci semti. Bir anlamda “lüks ve modern hayat” özleminin simgesi. Tıpkı “Lüküs Hayat” müzikalindeki gibi: “Şişli'de bir apartıman / Yoksa eğer halin yaman / Nikel-kübik mobilyalar, / Duvarda yağlı boyalar.”

Şişli’de yürümekten her zaman keyif aldığım “kurtarıcı gazi” anlamına gelen Halâskargazi Caddesi boyunca evlerin, konakların sıklaşması ve ilk apartmanların belirmesi de 1910-1920 yıllarını bulmuş. Başta Atatürk Evi, cadde üzerindeki birçok apartmanı, pasajı çeşitli nedenlerle ziyaret etmişimdir. Halâskargazi yürüyüşlerim, başka bir yazı konusu olacak kadar anılarla doludur. Ancak bugün, o tarihlerden 30 yıl kadar sonra 1953’te Mimar Emin Necip Uzman’ın Sadıkoğlu Evi olarak inşa ettiği binaya gidiyorum. Yani bugünkü adıyla Wish More Hotel Şişli’ye…

Wish More Hotel Grubu’nun ikinci oteli olarak (ilki Bayrampaşa’da) hizmete giren otelin Executive Şef Muhittin Kabasakal'ın hazırladığı Akdeniz mutfağı esintileri taşıyan menüsünü, giriş katındaki Olef Restaurant’da tadacağım.

Niçin Olef?

Otelin genel müdürü Erkan Akkurt’a “Niçin Olef?” diye soruyorum. Süryanicedeki ilk harfmiş Olef. Ve çalıştırmalarını ‘a’ kalite hizmet anlayışı ile sürdürmeyi hedefliyorlarmış. Akkurt, “daha fazla lezzet…” sloganıyla sadece konaklayan misafirleri değil, İstanbul’u ziyarete gelen tüm ziyaretçileri de ağırlamak istediklerini de sözlerine hemen ekliyor. Otelin Pazarlama Müdürü Ferah Özkök de bizimle. Sohbet, kadın çalışanların sayısının fazlalığının önemine geliyor, Erkan Bey “Pozitif ayrımcılık yapıyoruz diyebiliriz. Başından beri böyleyiz. Kadın çalışan bizim için kıymetli. Asıl amacımız ise, nitelikli çalışan istihdam etmek” diyor.

Menü

Muhittin Şef de masamıza gelerek sohbetimize katılıyor. Menüyü “tortilla mısır cipsi, ev yapımı guacamole ve salsa sos eşliğinde hazırlanan chips & guacamole, güne mükemmel bir başlangıç yapmak isteyenlere göre. Sağlıklı bir seçenek arayanlar için lor peynirli hardallı limoncello sos, çilek ve armut ile servis edilen semiz otu salatası yer alıyor. Roka salatası ise balsamik sos, cherry domates ve parmesan peynirli panko ile mükemmel bir kombinasyon oluşturuyor” diye anlatıyor.

Ara sıcaklarda öne çıkan orecchiette ragu, dana bonfile parçalarının parmesan ve taze fesleğen ile tamamlanmasıyla menüdeki yerini alıyor. Şefin imza lezzetlerinden dana bonfile ise ana yemek olarak ızgara kuşkonmaz ve fırınlanmış baby patateslerle servis ediliyor.

Tatlıları yine Muhittin Şef anlatıyor:

“Hafif ama damaklarda unutulmaz bir tat bırakan crispy funnel menünün olmazsa olmazları arasında. Çıtır baklava hamuru, pastacı kreması, çilek ve portakal yaprağı ile taçlanan bu lezzet favoriniz olmaya aday.”

Otelin bünyesinde yandaki sokaktan giriş yapılan iki lezzet mekânı daha var: Qarivo Pizza & Pasta, İtalyan mutfağının sıcaklığını ve zenginliğini yaşatmayı hedefliyor. El yapımı pizza ve makarnalar tatmak mümkün. Marmo Burger & Drink ise sokak lezzetlerine lezzetli bir dokunuş sunmayı amaçlıyor. Arzu ettiğiniz takdirde her iki markanın menüsünde yer alan seçenekleri de Olef Restaurant’da deneyimleyebiliyorsunuz.

Sait Mingü sergisi

Wish More Hotel Şişli, sanat tutkusunu yansıtan eserlerle misafirlerine sanatla iç içe bir deneyim yaşatıyor. Otelin her köşesinde yer alan heykel ve tablolardan oluşan sanat eserleri, odaların şık dekorasyonuyla sanatı bir araya getiriyor. Bu anlayışla yola çıkan otel, çağdaş sanatçılarımızdan ressam Sait Mingü’nün “Hareket” serisini otel misafirlerinin ilgisine sunuyor. Mingü’nün eserleri otelin birinci katında yer alıyor.