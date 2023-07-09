Yaratıcı kültür-sanat projeleri için British Council’dan 350 bin TL hibe

British Council, Birleşik Krallık'taki yaratıcı oluşumlar ile Türkiye'deki kültür ve sanat kuruluşları arasında yaratıcı iş birliği projelerini geliştirmek üzere hayata geçirdiği ‘Yaratıcı İş birlikler için Hibe Çağrısı’nın ikincisini başlatıyor. Türkiye ve Birleşik Krallık’taki sanatçı ve kültür-sanat kuruluşlarının, yaratıcı iş birlikleri geliştirmesi ve yenilikçi ve sanatsal üretimlerin teşvik edilmesi için tasarlanan hibe programı ile seçilecek en fazla yedi kuruma, kurum başına 350 bin liraya kadar destek sağlanacak.

Tüm Türkiye’den başvurulara açık olan hibe çağrısında, yeni biçimler ve içerikler sergileyen, yeni ortaklarla çalışan ve izleyicilere geniş kapsamda ulaşan yenilikçi kültür ve sanat projeleri aranıyor. British Council’ın, Türkiye’de daha önce çalışmadığı kuruluşlardan ve özellikle İstanbul dışından ve deprem bölgelerinden başvurular veya bu bölgeyle iş birliği yapılan proje başvuruları önceliklendirilecek.

‘Yaratıcı İşbirlikler için Hibe Çağrısı’ kapsamında, iklim değişikliğinden küresel sorunlara kadar çağdaş temaları ele alan özgün ve yaratıcı proje iş birlikleri desteklenecek. Film, yaratıcı teknolojiler, edebiyat, sanat, görsel sanatlar, tiyatro ve dans, müzik, mimarlık, tasarım ve moda alanlarındaki yenilikçi başvuruların dikkate alınacağı programda, Türkiye'deki sanatçı ve sanat kuruluşlarının Birleşik Krallık'taki sanatçı ve kurumlarla iş birliği içinde yaratıcı projeler geliştirmeleri amaçlanıyor.

Paylaşmak ve yaygınlaştırmak için

Çevrimiçi veya yüz yüze sergilenecek çeşitli, kapsayıcı ve yenilikçi programlarla, Birleşik Krallık ve Türkiye'deki kültür ve sanat anlayışını paylaşmayı ve yaygınlaştırmayı hedefleyen hibe programı, seçilen her projeye 350 bin liraya kadar destek sunacak. Sunulan projeler, performans, rezidans, sergi, festival, gösterim, panel, söyleşi ve atölye formatlarında olabilmekle beraber, farklı yenilikçi yaklaşımlara da açık. Aynı zamanda projelerde belli bir tema şartı istenmemekle birlikte, özellikle cinsiyet, ırk, etnik köken, engellilik, kapsayıcılık, yaş ve diğer çeşitlilik alanlarına odaklanan iş birlikleri teşvik ediliyor. Programa başvuruda bulunan projelerin, 31 Mart 2024 tarihine kadar hayata geçmesi gerekiyor. Hibe programı hakkında daha detaylı bilgi ve başvuru için British Council web sayfası ziyaret edilebilir. British Council Türkiye web sitesi üzerinden gerçekleştirilebilen başvurular için son tarih 17 Temmuz. Hibe programı kapsamında seçilen projeler, 31 Temmuz 2023 tarihinde British Council web sitesi üzerinden açıklanacak.