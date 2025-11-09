Yaratıcılığın ışıltısı sofralarda parlayacak

İstanbul bu kez bir sergiye değil, bir hayale ev sahipliği yapacak. 17–19 Aralık tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, “Doğanın Işıltıları” temasıyla düzenlenecek Sofralar Sergisi – Yaratıcılık Konferansı 2025 için dünyanın seçkin etkinlik tasarımcılarını, düğün planlamacılarını ve yaratıcı liderlerini ağırlayacak.

Organizasyonun arkasında KM Events var. Dördüncü edisyonuna ulaşan bu buluşma, her yıl olduğu gibi bu yıl da yalnızca görsel bir şölen değil, yaratıcılığın, kültürün ve lüksün harmanlandığı bir deneyim alanı olarak öne çıkacak.

Küresel etkinlik endüstrisinin önde gelen isimleri İstanbul’a gelirken, bu yılın teması doğayı merkeze alıyor: ışığı, dinginliği, zarafeti ve dönüşümü… Sofraların, yalnızca birer masa olmaması; doğanın ışıltısını yansıtan sanat eserlerine dönüşmesi planlanıyor.

Guadalupe Alvarez

10 uluslararası tasarımcı

Aralarında Michael Jordan, Jennifer Lopez, Madonna, The Kardashians ve Orta Doğu kraliyet aileleri için davetler kurgulamış isimlerin de bulunduğu 10 uluslararası tasarımcı etkinliğe katılıyor. Her biri farklı bir kültürün duygusunu, renklerini ve anlatısını taşıyan 8 özgün sofra tasarımı, modern sadelikten Latin enerjisine, Meksika romantizminden Asya zarafetine uzanan bir görsel hikâye anlatacak.

Etkinlik boyunca paneller, masterclass’lar, B2B görüşmeler ve temalı gecelerle katılımcılar, yaratıcılığın geleceğini tartışacak; doğadan esinlenen tasarım anlayışlarının izini sürecekler

Networking Partisi, CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’da düzenlenecek; Gala Yemeği ise The Grand Tarabya’da (Accor) gerçekleştirilecek.