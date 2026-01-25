Yatırımdan deneyime ağırlamanın yeni haritası FSUMMIT’te

Uzun süre ağırlama sektörünü yalnızca “iyi hizmet” kavramı üzerinden okuduk. Oysa bugün geldiğimiz noktada tablo çok daha karmaşık ve bir o kadar da heyecan verici. Konaklama, gastronomi, teknoloji, yatırım ve destinasyon yönetimi; birbirinden bağımsız başlıklar olmaktan çıktı, ortak bir ekosistemin parçalarına dönüştü.

Bu dönüşümün buluşma noktalarından biri olan Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT, altıncı yılında, “Ağırlama Sisteminde Ekosistem” temasıyla sektörü bir kez daha Antalya’da bir araya getiriyor. 12–13 Şubat tarihlerinde NEST Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek zirve, ağırlamayı bir hizmet alanı değil; değer üreten, sürdürülebilir ve entegre bir sistem olarak ele alıyor.

Yatırımdan deneyime

Değişen misafir profilleri, dijitalleşmenin hızlanması, sürdürülebilirlik baskısı ve yerel kaynakların önemi… Tüm bu başlıklar, ağırlama sektöründe iş yapma biçimlerini kökten dönüştürüyor. FSUMMIT 2026, tam da bu noktada şu soruların peşine düşüyor:

Bir destinasyon nasıl markaya dönüşür?

Gastronomi bu hikâyenin neresinde durur?

Teknoloji deneyimi mi hızlandırır, yoksa anlamını mı derinleştirir?

Zirve boyunca; ekosistem temelli iş modelleri, gastronomi ve destinasyon markalaşmasının kesişim alanları, teknolojinin operasyonel verimlilik ve misafir deneyimi üzerindeki etkisi, sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk başlıkları, alanında uzman konuşmacılar tarafından çok yönlü biçimde ele alınacak.

Sektör aynı masada

FSUMMIT 2026’nın en güçlü yanlarından biri, ağırlama dünyasının tüm aktörlerini aynı masa etrafında buluşturması. Otel ve restoran zincirlerinin yöneticilerinden yatırımcılara; şeflerden F&B ve satın alma yöneticilerine, turizm markalarından seyahat acentelerine kadar geniş bir katılımcı profili zirvede yer alacak.

Zirve alanındaki stantlar ise yalnızca sergi alanı değil; workshop’lar, çözüm sunumları ve tadım deneyimleriyle yaşayan bir platforma dönüşecek. Gıda ve içecekten endüstriyel mutfağa, sofra üstü ekipmanlardan turizm teknolojilerine uzanan geniş bir yelpazede, sektörün nabzı tutulacak.

Bir ekosistem

Zirvenin kurucu vizyonunu ise Sözen Group CEO’su ve FSUMMIT Kurucusu Gökmen Sözen şu sözlerle özetliyor:

“Ağırlama sektörü; turizm, gastronomi, teknoloji, yatırım ve sürdürülebilirliğin birlikte çalıştığı güçlü bir ekosistemdir. FSUMMIT 2026’da bu ekosistemin tüm paydaşlarını bir araya getirerek bilgi paylaşımını ve iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyoruz.”