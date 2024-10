Yelkenlerini Bodrum’un harika maviliklerine açacaklar

1989’dan bu yana her yıl ekim ayının üçüncü haftasında düzenlenen The Bodrum Cup, 36’ncı yılında, Türkiye İş Bankası’nın kart markası Maximiles Black’in isim sponsorluğunda Bodrum’da bir kez daha denizcilik ve yelken tutkunlarını buluşturacak. Maximiles Black The Bodrum Cup’ın detayları Feriye’de düzenlenen lansman etkinliğiyle paylaşıldı. Türkiye’nin ilk ve tek yelkenli okul gemisi STS Bodrum da etkinlik için Bodrum’dan getirilerek Feriye’nin rıhtımına demirledi.

Yıllardır katıldığım için biliyorum The Bodrum Cup haftası çalışanlarının serotonin patlaması yaşadığı bir dönem. Halen The Bodrum Cup Onursal Kurucu Başkanı olan, hayata geçirdiği bu etkinliği yıllar önce gençlere teslim etmiş sevgili Erman Aras (Bodrum mandalinasını da dünyaya tanıtan isim) ve Organizasyon Komitesi Başkanı sevgili Süleyman Uysal ile oluşturdukları ekipte herkes kapasitesinin iki üç misli çalışıyor. Hedef, her zamanki gibi mükemmel bir etkinliğe imza atmak. İlk senelerinde The Bodrum Cup kendi başına bir sürdürülebilirlik projesiydi, uzun yıllardır ekonomik sürdürülebilirliğe de destek oluyor. Bodrum’da Ekim sezon dışı bir ay, The Bodrum Cup ile bu dönemde ilçe turizmi de yeniden canlanıyor.

Tema “Kazanmaya Yelken Aç”

Bu sene “Kazanmaya Yelken Aç" temasıyla düzenlenecek yelken yarışları kapsamında belirlenen rota, Bodrum’dan başlayarak Karaada, Çökertme, Kissebükü’ne uzanacak ve Bodrum’da tamamlanacak. Bu yıl hem uzun yıllardır yarışan tecrübeli ekipleri hem de yeni katılımcıları sürpriz bir yarış etabı bekliyor. İlk kez yapılacak etapta tüm tekneler kategorilerden bağımsız olarak birbirlerini geçmek ve Karaada’nın çevresini en hızlı şekilde dönen ekip olmak için de yarışacak.

Dünya çapında yelken tutkunlarını Bodrum’u keşfetmek ve yarışlara katılmak için bir araya getiren Maximiles Black The Bodrum Cup’a bu yıl 200’den fazla tekne, 2 binden fazla denizci ve 15 binin üzerinde kişinin katılması bekleniyor.

The Bodrum Cup’ın önemini anlattılar

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, etkinlikte yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da The Bodrum Cup’ın isim sponsorluğunu üstlenmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, Bodrum'un eşsiz sularında yapılacak yarışların önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyük bir heyecan ve coşkuya sahne olacağını belirtti. İş Bankası’nın kurulduğundan bu yana spor, eğitim, kültür-sanat ve bilim alanlarında da sorumluluklar üstlendiğini vurgulayan Lüle, “Spor, kazandırdığı sosyal bütünleşme duygusu ve disiplin ile hem bireysel hem de toplumsal sağlığa ve gelişmeye önemli katkı sağlıyor. Sporun ekonomideki pozitif etkilerini de dikkate aldığımızda yarattığı değerlerin spor etkinlikleriyle pekiştiğine inanıyor, spora verdiğimiz desteği artırarak devam ettiriyoruz. 36. Maximiles Black The Bodrum Cup’a katılacak tüm yelken tutkunlarına başarılar diliyor, organizasyon komitesine ve tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Eminim ki bu yılki yarış da hem sporcular hem de izleyiciler için unutulmaz anılarla dopdolu geçecek” diye konuştu.

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal da 36. kez düzenlenecek olan Maximiles Black The Bodrum Cup'ın Bodrum’un tanıtımına ve bölge için yarattığı ekonomiye dikkat çekti. Her yıl ekim ayının üçüncü haftasında, ülkenin farklı sektörlerinden önde gelen firmaların Bodrum’daki yarış için bir araya geldiğini ve ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden Bodrum’u tanıtmada büyük rolleri olduğunu belirtti. Sponsor desteğinin bir organizasyonun sürdürülebilir olması için ne denli kritik olduğunu vurgulayan Uysal, tüm sponsorlara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

İlk yelkenli okul gemimiz

The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras ise organizasyonun 36. yılında değerli sponsorlarla bir araya gelmekten mutlu olduklarını dile getirdi. Lansman için Bodrum’dan gelen ve Feriye’nin rıhtımında demirli bulunan Türkiye’nin ilk ve tek yelkenli okul gemisi STS Bodrum’un önemine işaret eden Aras, STS Bodrum’un, The Bodrum Cup ile birlikte doğan en önemli projelerden biri olduğunu vurguladı. Aras, her yıl Bodrum'un büyüleyici mavi koylarında düzenlenen yarışların ve denizciliğin sağladığı büyük faydalara değinerek, tüm katılımcıları Bodrum’a davet etti. (STS Bodrum ile ilgili yazım, Odak köşesinde https://www.ekonomim.com/kose-yazisi/muhtesem-bir-basari-oykusu/771119)

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 36. kez gerçekleştirilen Maximiles Black The Bodrum Cup’ın sadece Bodrum’un değil, Türkiye’nin de bir markası olarak gurur duyulan bir yarışma olduğunu belirtti.

Muttaş Yönetim Kurulu Başkanı Uğur İlhami Özden de The Bodrum Cup’ın bir yelken yarışı olmanın ötesine geçerek denizcilik kültürünü yaşatan, turizme büyük katkılar sunan ve Bodrum’un uluslararası alanda tanıtımına hizmet eden özel bir etkinlik haline geldiğini söyledi.

OPET Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Ayşenur Aydın, “Türkiye kıyılarında yapılan en büyük deniz buluşması olan Maximiles Black The Bodrum Cup, denizlerin korunması ve sürdürülebilirliğine sağladığı katkı, yıllardır süregelen başarısı sayesinde uluslararası bir yat yarışı haline gelmesiyle ülkemiz kıyılarını tanıtmada üstlendiği rol ve bölge ekonomisini canlandırarak yerel turizme verdiği destekle hepimizin takdirini kazanan bir organizasyon. Bu yıl da Maximiles Black The Bodrum Cup ile beraberiz” dedi.

Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Berna Semiz Ergüntan ise “The Bodrum Cup ile uzun soluklu beraberliğimiz Anadolu Sigorta’nın mavi ekonomi ve sürdürülebilirlik konusundaki hedefleriyle de birebir örtüşüyor. Yıllardır koyların ve denizlerin korunması için farkındalık yaratan, bölgedeki mavi ekonominin gücünü gösteren bir organizasyon olan Maximiles Black The Bodrum Cup’ta yer almak bizim için gurur verici” şeklinde konuştu.

36. yıl yarış rotası

22 Ekim Salı: Maximiles Black Bodrum-Bodrum Etabı, 23 Ekim Çarşamba: Radisson Collection Bodrum-Bodrum Etabı, 24 Ekim Perşembe: Metro Bodrum-Çökertme Etabı, 25 Ekim Cuma : Opet Çökertme-Kissebükü Etabı, 26 Ekim Cumartesi: Anadolu Sigorta Kissebükü-Bodrum Etabı.