“Yeni bir dünya hayali” sergi oldu

İnsan, doğa, göç, doğal afet ve iklim sorunlarına sanatın gücüyle toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefleyen “Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler" adlı sergi; Kalyon Kültür Nişantaşı Taş Konak’ta açıldı.

İyilik İçin Sanat Derneği iş birliğiyle gerçekleşen sergide; pentür, heykel, seramik gibi geleneksel sanat temsillerinin yanı sıra kolaj, video, dijital sanat ve ileri dönüşüm uygulamalarının yer aldığı çağdaş tekniklerle yapılan çalışmalar da bulunuyor. Sanatçıların birbirinden habersiz olarak ürettiği ve tek bir hikâyede buluştuğu eserler hem anlatım dilleriyle hem de kullanılan teknikleriyle sanatta çok sesliliğe işaret ediyor. Farklı perspektiflerden hareket eden sanatçılar eserlerinde; kent imgesi, çevre kirliliği, teknolojik gelişme ve doğal kaynakların tüketimi gibi konulara vurgu yapıyor.

Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Bora’nın küratörlüğünü üstlendiği "Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler" sergisi, 23 sanatçının, 47 çalışmasına ev sahipliği yapıyor.

Reyhan Kalyoncu

Serginin açılış davetinde konuşan Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu şunları söyledi:

“Geçmişe vefa geleceğe değer’ misyonu ile yola çıktığımız Kalyon Kültür’de üç yılı geride bıraktık. Kalyon Vakfı olarak tarihimize, kültürümüze ve şehrimize sahip çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Şimdiye kadar ulusal ve uluslararası pek çok sergiye ve farklı konularda atölyelere ev sahipliği yaptık. Kalyon Kültür; Kalyon Vakfı’nın şehre vefa misyonuyla hayata geçirdiği bir sosyal sorumluluk projesidir. Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne inanarak ‘İyilik İçin Sanat Derneği’ ile birlikte daha iyi bir dünya kurma hayaline destek veriyoruz. Biliyoruz ki sanat insanlar arasında köprüler kurar, toplumları dönüştürme gücüne sahiptir. Hepimiz bu gezegenin bir parçasıyız, onu korumak ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakmak öncelikli sorumluluğumuzdur. Sanat herkesin hakkı idealiyle, topluma dokunabilme vizyonumuzla sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceğiz.”

Selin Bozkurt

Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne olan inançları ile projelerine hız kesmeden devam ettiklerini dile getiren İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt ise; “Hayata geçirdiğimiz projelerimizle birçok genç sanatçıyı destekleme fırsatı bulduk. Bizim amacımız, sanatın daha geniş kitlelere yayılması için projeler üretmek ve genç sanatçıların sanat piyasasında görünürlüklerine katkıda bulunmak. Bunun için de kurumlarla yapılan iş birliklerini çok önemsiyoruz” dedi.

Kimlerin eserleri var?

Sergide eserleri yer alan sanatçılar (alfabetik sırayla): Asiye Yüce, Alla Güner, Artagan Pektaş, Cengiz Üstün, Dilan Kapar, Elvan A. Güven, Gonca Göde, Gülçin K. Nevruz, Gülin Meşe, Hicran Aksöz, İpek Erfidan, Kerem Topuz, Melek Kaya, Nida Nur Erdoğan, Özge Günaydın, Pelin Pekercan, Pınar Bora, Rabia Yıldırım, Seher Bedia Yılmaz, Şimal Bilgiç, Tolga Turan, Uygar Eren Kurt, Zeynep Yazıcı.