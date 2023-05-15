Yeni bir keşif, kültür ve deneyim noktası: BİZ İstanbul

Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu bünyesinde marka yaratıcısı Kaya Demirer ile birlikte hayata geçirilen BİZ İstanbul, şimdiye kadar gittiğim yeni açılmış restoranlar arasında ilk sıraya yerleşti. BİZ İstanbul’da yüzlerce yıldır çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan İstanbul’un kültürel çeşitliliğini yansıtmak, bu zenginliği tüm dünyaya tanıtmak ve farklı etniklerin bir arada yaşama kültürünü, gelenek ve ritüellerini birlikte kutlamak arzusuyla tasarlanan ve misafirlerine tarihten damıtılmış, geçmişle ve bugünle diyalog içinde bir İstanbul deneyimi yaşatmak hedefleniyor.

Şehrin kadim yemek kültürünü gelecek nesillere aktararak kültürel sürdürülebilirlik çerçevesinde, İstanbul mutfağının unutulmaya yüz tutmuş değerlerini, geleneklerini, ritüellerini, yeme-içme alışkanlıklarını yaşatmanın amaçlandığı BİZ İstanbul menülerindeki lezzetler, deneyimli şef Tolga Atalay’ın liderliğinde hazırlanıyor.

Gastronomi, tarih, kültür alanında araştıran ve uzmanlaşan Levent Erden, Aylin Öney Tan, Banu Özden, Özge Samancı, Levon Bağış gibi fikir önderlerinin danışmanlığında projelendirilen BİZ İstanbul’un ikonik AKM binasıyla örtüşen projesi Tabanlıoğlu Mimarlık, deneyim tasarımı ise Tilbe Çakır imzasını taşıyor.

2700 İstanbul manzarası

2700’lik İstanbul manzarası sunan BİZ İstanbul, yalnız gastronomi odaklı bir mekân olmanın ötesinde yerli ve yabancı misafirler için bir kültür deneyimi ve çekim merkezi olarak konumlandırılmış. BİZ İstanbul’da Türkçe ve yabancı dillerde tarih, toplum, kültür, sanat, gastronomi temalı seçkin referans kitaplardan oluşan bir kütüphane de bulunuyor. BİZ İstanbul’un mevsimleri hem ürün hem de kültürel anlamda yansıtan menüleri yıl boyunca değiştirilerek misafirlere sunuluyor. İstanbul’a iz bırakmış bütün medeniyet ve inançların özel günleri ve tarifleri de hatırlanıyor. BİZ İstanbul, İstanbul’un kozmopolit yaşamının merkezi Taksim’deki konumuna da atıfla Ermeni ustaların mezelerine, Rumların balık kültürüne, Hristiyanların Noel ve Paskalya, Musevilerin Pesah ve Hanuka âdetlerine menüsünde yer veriyor. İstanbul’un eşsiz sokak lezzetleri, Türk ve Akdeniz mutfağının temel direği tencere yemekleri ve şehrin geçmişine, Bizans ve Osmanlı saraylarına uzanan lezzetler konuklara sunuluyor.

Benim deneyimlediğim lezzetler arasında serin’lerde imam bayıldı ve enginar İstanbul; ılıklar’da talaş böreği, uykuluk ve ciğerden sakatat, istiridye külbastı, istakoz yahni, imambayıldı; ana yemeklerde iskorpit ve fasulye pilakisi, asma yaprağına sarılmış oğlak kebabı, piliç masusa bulunuyordu. Hepsinde Tolga Şef’in imzasını hissetmek mümkündü ve gerçekten çok lezzetliydiler.

Farklı bölümler, farklı deneyimler

BİZ İstanbul, İstanbul mutfağının lezzetlerini deneyim, fırsat ve yapılarına göre üç farklı bölümde misafirlerine sunuyor. Uzun ve mükellef bir İstanbul mutfağı deneyimi yaşamak isteyenler için tasarlanan tarihi yarımada manzaralı Has Salon, İstanbul’un hep iyiye olan binlerce yıllık alışkanlığını ve tutkusunu yansıtıyor. Arşivlerden araştırılarak gün yüzüne çıkarılan, nadir bilinen reçeteler yenilikçi bir bakış açısıyla yorumlanıyor ve sıra dışı sunumlar eşliğinde misafirlere sunuluyor.

Bar ve Lounge, tabure üzerinde bar etkileşimini, tamamen açık olarak tasarlanmış mutfağın hararetli trafiğini seven, genç ve neşesi bol ortamı tercih eden misafirleri bekliyor. Odun ateşli fırınların, kömür ızgaralarının yer aldığı bu buluşma noktasında bar lezzetlerinin yanı sıra imza kokteyller, içecek menüleri de misafirlerin beğenisine sunuluyor.

BİZ İstanbul’un Lokanta bölümünde ise misafirleri İstanbul evlerinde ve esnaf lokantalarında pişen özel lezzetler karşılıyor. Ağır ateşte pişmiş tencere yemekleri, çorbalar, zeytinyağlılar, dolmalar, börek ve çörekler, tatlılar, şerbet ve komposto çeşitleri gibi klasik bir repertuvarın yanı sıra İstanbul’un tarihinde iz bırakan ancak unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerin de deneyimlenebileceği Lokanta, şehrin bugününü ve geçmişini gündelik ve şık bir atmosferde harmanlıyor.