Yeni Türkü 19 Mart’ta sahne alacak

Türkiye’nin en sevilen grupları arasında yer alan Yeni Türkü, “Bana Bir Masal Anlat Baba”, “Sezenler Olmuş”, “Akdeniz Akdeniz”, “Samsun Asfaltı” ve ‘Telli Telli’ gibi dillerden düşmeyen şarkılarıyla sahne alacak. Etkinlik, 19 Mart’ta İstanbul Moi Sahne’de saat 19.30’da…

1977 yılında Derya Köroğlu, Zerrin Yaşar ve Selim Atakan tarafından Ankara'da kurulan Yeni Türkü, o günden bu yana sayısız konser verdi. 1979'da ilk albümü “Buğdayın Türküsü”nü çıkaran grup, 10 stüdyo albümü, 2 film müziği albümü, 2 de konser albümü yayınladı.