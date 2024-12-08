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Yeni Türkü, 24 Ocak'ta Zorlu PSM'de sevenleriyle buluşuyor

Ülkemizin müzik tarihine damga vuran şarkılara imza atan Yeni Türkü, "Bana Bir Masal Anlat Baba", "Sezenler Olmuş", "Aşk Yeniden" ve "Telli Telli" gibi efsanevi eserleriyle nesilleri birbirine bağlıyor.

Haber Merkezi
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Yeni Türkü, 24 Ocak'ta Zorlu PSM'de sevenleriyle buluşuyor
Yeni Türkü
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"Bana Bir Masal Anlat Baba", "Aşk Yeniden", "Sezenler Olmuş" ve "Telli Telli" gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan Yeni Türkü, dinleyicilerine Ege ve Akdeniz ruhuyla yoğrulmuş bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Ülkemizin müzik tarihine damga vuran şarkılara imza atan Yeni Türkü, "Bana Bir Masal Anlat Baba", "Sezenler Olmuş", "Aşk Yeniden" ve "Telli Telli" gibi efsanevi eserleriyle nesilleri birbirine bağlıyor. Grup hem modern hem de geleneksel enstrümanları Batı müziği yapısıyla birleştirerek Anadolu'nun derin kültürel mirasını günümüze taşıyor.

Barış ve sevgi temalarını merkezine alan şarkıları ve Ege ve Akdeniz ruhuyla yoğrulan müzikleriyle Yeni Türkü, dinleyicilerine geçmişin izlerini taşıyan bir yolculuk sunuyor. Yeni Türkü’nün sahne performansına tanıklık etmek isteyenler 24 Ocak akşamı saat 21.00’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde buluşacaklar!

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