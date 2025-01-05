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Yeni yılın ilk konserinde Mozart ve Beethoven yorumlanacak

Olten Filarmoni Orkestrası, Hollanda Türkiye dostluk etkinlikleri kapsamında Hollandalı şef Jurjen Hempel yönetiminde 15 Ocak akşamı İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde…

Haber Merkezi
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Yeni yılın ilk konserinde Mozart ve Beethoven yorumlanacak
Hollandalı şef Jurjen Hempel
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Olten Filarmoni Orkestrası, 2025 yılının ilk konserini 15 Ocak'ta İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde verecek. Hollanda Türkiye dostluk etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde orkestrayı Hollandalı şef Jurjen Hempel yönetecek. Konserde, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" operası ve Ludwig van Beethoven'ın 9. Senfonisi, 80 kişilik koro eşliğinde seslendirilecek. Koronun solistleri arasında bariton Sef Thissen, soprano Pelin Türkçelik, tenor Muzaffer Soydan ve alto Ezgi Karakaya yer alacak.

Biletler bilet.oltensanat.com adresinden temin edilebilecek etkinlikte Olten Filarmoni Orkestrası, her konserinde olduğu gibi bu konserde de askıda bilet uygulamasıyla öğrencilerin konsere katılımını destekleyecek.

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